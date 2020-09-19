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Культура

Пенза сделала первый шаг к созданию центра современного искусства

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В доме исследователя Арктики Константина Бадигина состоялась презентация выставочного проекта «Современное искусство: прошлое, настоящее, будущее».

Представительница античных канонов красоты органично вписалась в арт-пространство, созданное сегодняшними художественными образами.

«Оно не всегда традиционно, оно спорно и не всегда понятно с первого взгляда, но тем не менее оно есть. И есть ребята, которые творят, и есть зрители, которым это интересно и нужно, которые должны это видеть и обсуждать», - расставил акценты директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Именно поэтому открывшийся выставочный проект - первый шаг к созданию в Пензе центра современного искусства. В нескольких залах разместили произведения художников конца XX века и работы студентов.

Броские одеяния из серии «мусорного дизайна» - коллекция, созданная на тему постапокалипсиса.

«Таким образом должна выглядеть русская традиция после того, как все будет разрушено», - пояснила студентка Алина Куприянова.

«Женская красота остается на все времена», - отметила куратор выставочного проекта Алла Вазерова.

Смелые идеи молодых пензенских талантов обещали поддержать на государственном уровне.

«Чтобы дети, молодежь, старшее поколение могли знакомиться с творчеством не только пензенских художников и представителей современного искусства, но и из других регионов», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Мне бы хотелось создать им здесь площадку. Она поможет им и поработать, и выставить что-то свое. Здесь должна быть жизнь молодых», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Также в планах - открыть на базе центра современного искусства детскую художественную школу, где будут развивать таланты будущих живописцев, скульпторов и дизайнеров.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Лазейка для бездарей...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Таким образом должна выглядеть русская традиция после того, как все будет разрушено», - пояснила студентка Алина Куприянова.
Ты дурочка ??? Говоришь, будто БРЕДИШЬ !!!!!Папке с мамкой расскажи,быстро в дурку определят !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Броские одеяния из серии «мусорного дизайна» - коллекция, созданная на тему постапокалипсиса
Они это серьёзно ??? Поколение умничающих бездельников, мнящих себя художниками !

Гость||

Вот чего оказывается не хватало в городе ,теперь жить будем лучше...

Гость||

Гость писал(a):

19.09.2020 18:24|

Лазейка для бездарей...

И для откатов из бюджета.

Гость||

Гость писал(a):

Лазейка для бездарей...
Дом для мусора.

Гость||

На полигон. Пусть мусор сортируют. И завод мумороперерабатывающий не нужен будет.

Гость||

*мусороперерабатывающий

Гость||

Гость писал(a):

Ты дурочка ??? Говоришь, будто БРЕДИШЬ !!!!!Папке с мамкой расскажи,быстро в дурку определят !
Опять пещерные люди вылезли из своих пещер и распознали "бред". Кентавра явно им недостаточно. Надо искать "бред" везде и отправлять всех в дурку.

Гость||

Кому нужен этот перфоманс бездарей?

Гость||

Гость писал(a):

Кому нужен этот перфоманс бездарей?
А ты кому нужен?

Гость||

Мусор производит мусор! Всех представителей от культуры,с глупыми лицами и пустыми глазами, в мусорную переработку!

Гость||

Ну вот,теперь и кентавру место найдется Наверняка возглавит главную экспозицию.

Имя: Гость
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