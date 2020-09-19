Пенза сделала первый шаг к созданию центра современного искусства

19.09.2020 | 18:02

В доме исследователя Арктики Константина Бадигина состоялась презентация выставочного проекта «Современное искусство: прошлое, настоящее, будущее».

Представительница античных канонов красоты органично вписалась в арт-пространство, созданное сегодняшними художественными образами.

«Оно не всегда традиционно, оно спорно и не всегда понятно с первого взгляда, но тем не менее оно есть. И есть ребята, которые творят, и есть зрители, которым это интересно и нужно, которые должны это видеть и обсуждать», - расставил акценты директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Именно поэтому открывшийся выставочный проект - первый шаг к созданию в Пензе центра современного искусства. В нескольких залах разместили произведения художников конца XX века и работы студентов.

Броские одеяния из серии «мусорного дизайна» - коллекция, созданная на тему постапокалипсиса.

«Таким образом должна выглядеть русская традиция после того, как все будет разрушено», - пояснила студентка Алина Куприянова.

«Женская красота остается на все времена», - отметила куратор выставочного проекта Алла Вазерова.

Смелые идеи молодых пензенских талантов обещали поддержать на государственном уровне.

«Чтобы дети, молодежь, старшее поколение могли знакомиться с творчеством не только пензенских художников и представителей современного искусства, но и из других регионов», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Мне бы хотелось создать им здесь площадку. Она поможет им и поработать, и выставить что-то свое. Здесь должна быть жизнь молодых», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Также в планах - открыть на базе центра современного искусства детскую художественную школу, где будут развивать таланты будущих живописцев, скульпторов и дизайнеров.