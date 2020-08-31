На Золотаревском городище прошел традиционный фестиваль

31.08.2020 | 13:52

В субботу, 29 августа, в Пензенском районе прошел IX Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций».

Гости смогли познакомиться с уникальным археологическим памятником и жизнью средневекового города, увидеть реконструкцию воинских доспехов и оружия, одежды средневековых жителей.

В прошлом году на фестивале действовало девять площадок. В этом году к ним прибавилась фотозона и «Ловушки Кудеяра» для игр.

Значительно расширилась «Территория живой истории», на которой энтузиасты подробно воссоздали жизнь средневекового города. Изюминкой фестиваля стала «Зона глубокого погружения» - реконструкция возведения фрагмента крепостной стены с последующим ее штурмом.

На фестивале можно было приобрести изделия народных умельцев, примерить наряды средневековых красавиц, услышать звучание старинных музыкальных инструментов, научиться древним настольным играм, узнать историю различных блюд и отведать их.

«Для гостей и участников мероприятия выступили танцевальный ансамбль «Ритм», фольклорный ансамбль «Яксарочка», группа эрзяно-мокшанской автономии «Умарина», выпускники отделения художественного творчества Пензенского колледжа искусств «Шары-Яры» и другие коллективы», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.