Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|20:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

Стала известна подробная программа праздника на Золотаревском городище

Печать

В субботу, 29 августа, под рабочим поселком Золотаревка Пензенского района состоится IX Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций».

«В VIII-XIII веках на этом месте находился город Волжской Булгарии с развитыми ремеслами и торговлей, стоявший на перекрестке мировых торговых путей. Это место, где произошла битва между защитниками крепости и войском монголо-татар, направлявшимся на завоевание Руси. Здесь найдено огромное количество свидетельств этой трагедии. Такого нет ни на одном поле брани средневековой Европы», - рассказали в Пензенском краеведческом музее.

Гости фестиваля увидят реконструкции доспеха и вооружения воинов, одежды средневековых жителей и историческое действо «Под стенами древнего града». Желающие смогут посетить с экскурсией Золотаревское городище и экспозицию найденных при раскопках артефактов.

На фестивале можно будет приобрести на память изделия народных мастеров, примерить на себя воинские доспехи и наряды средневековых красавиц, услышать звучание старинных музыкальных инструментов, обучиться древним настольным играм, узнать историю блюд, приготовленных по старинным рецептам, и продегустировать их. Для любителей приключений будет организован увлекательный квест «Колесо истории».

Изюминкой фестиваля станет «Зона глубокого погружения» - реконструкция возведения фрагмента крепостной стены с последующим ее штурмом с максимальным приближением к средневековой атмосфере.

В 2020 году в фестивале примут участие 15 исторических клубов: военно-исторические, сценического фехтования, культурно-развлекательный, стрелковый и даже хранителей средневековых ремесел.

В этом году на сцене выступят шесть вокальных и хореографических коллективов. На ярмарке выставят товары более двадцати мастеров, в том числе из других городов России. Свои культурные традиционные для гостей фестиваля раскроют мордва, чуваши, татары и армяне.

Начало работы интерактивных площадок - 10:00. Официальное открытие состоится в 12:00. Ожидается, что в празднике примут участие около 3 500 человек, из них около 200 человек посетят фестиваль в составе организованных групп. Экскурсионные автобусы будут отправляться от Пензенского краеведческого музея в 8:30, 9:00, 9:30 и 10:00, обратно - с 16:00 до 16:30.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

войском монголо-татар, направлявшимся на завоевание Руси.
Может хватит бред нести ни каких монголо-татар ни когда не существовало ,монголы вообще не в курсе своих побед ,кроме того по генетическим исследованиям татары и монголы вообще разные народа по гаплогруппам.Татары были монгол не было ,а моголы и монголы это вообще разные понятия.

Гость||

18.01. Уважаемый, откройте личико. Ваше образование, монографии, научные труды, учёная степень. Или вы так, хлопнуть лишь бы испортить воздух? Тема серьезная, держите себя в руках.

Гость||

Реставраторы. В рюкзаки их заглянуть надобно... "Наполеонил" недавно у нас один такой...

Гость||

Гость писал(a):

18.01. Уважаемый, откройте личико. Ваше образование, монографии, научные труды, учёная степень. Или вы так, хлопнуть лишь бы испортить воздух?
Вот пральна! Но он не один. Соучастников сего действа многа... а потом уж и празнуйтя!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте