Стала известна подробная программа праздника на Золотаревском городище

25.08.2020 | 17:18

В субботу, 29 августа, под рабочим поселком Золотаревка Пензенского района состоится IX Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций».

«В VIII-XIII веках на этом месте находился город Волжской Булгарии с развитыми ремеслами и торговлей, стоявший на перекрестке мировых торговых путей. Это место, где произошла битва между защитниками крепости и войском монголо-татар, направлявшимся на завоевание Руси. Здесь найдено огромное количество свидетельств этой трагедии. Такого нет ни на одном поле брани средневековой Европы», - рассказали в Пензенском краеведческом музее.

Гости фестиваля увидят реконструкции доспеха и вооружения воинов, одежды средневековых жителей и историческое действо «Под стенами древнего града». Желающие смогут посетить с экскурсией Золотаревское городище и экспозицию найденных при раскопках артефактов.

На фестивале можно будет приобрести на память изделия народных мастеров, примерить на себя воинские доспехи и наряды средневековых красавиц, услышать звучание старинных музыкальных инструментов, обучиться древним настольным играм, узнать историю блюд, приготовленных по старинным рецептам, и продегустировать их. Для любителей приключений будет организован увлекательный квест «Колесо истории».

Изюминкой фестиваля станет «Зона глубокого погружения» - реконструкция возведения фрагмента крепостной стены с последующим ее штурмом с максимальным приближением к средневековой атмосфере.

В 2020 году в фестивале примут участие 15 исторических клубов: военно-исторические, сценического фехтования, культурно-развлекательный, стрелковый и даже хранителей средневековых ремесел.

В этом году на сцене выступят шесть вокальных и хореографических коллективов. На ярмарке выставят товары более двадцати мастеров, в том числе из других городов России. Свои культурные традиционные для гостей фестиваля раскроют мордва, чуваши, татары и армяне.

Начало работы интерактивных площадок - 10:00. Официальное открытие состоится в 12:00. Ожидается, что в празднике примут участие около 3 500 человек, из них около 200 человек посетят фестиваль в составе организованных групп. Экскурсионные автобусы будут отправляться от Пензенского краеведческого музея в 8:30, 9:00, 9:30 и 10:00, обратно - с 16:00 до 16:30.