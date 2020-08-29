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Культура

В селе Даньшино продемонстрировали коллекцию высокой мордовской моды

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В пятницу, 28 августа, в селе Даньшино Белинского района состоялся показ высокой мордовской моды, входящий в перечень мероприятий Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest».

В 2019 году «ДаншиноFest» вошел в топ-200 лучших событий года, которые определил национальный календарь событий EventsInRussia.com.

В 2020-м была разработана насыщенная программа, рассчитанная на целый год, однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Тем не менее проект продолжает претворяться в жизнь.

На модном показе участники фестиваля смогли не только оценить интересные и самобытные модели, но и попробовать блюда национальной кухни и запить их мордовским квасом, приобрести всевозможные изделия народных умельцев, увидеть выступления коллективов из разных регионов России.

Перед гостями выступили арт-театр «Од Варма» МГУ им. Н. П. Огарева и фольклорный ансамбль «Торама» им. В. Ромашкина (Саранск), Волжский русский народный хор им. П. Милославова (Самара), академический ансамбль танца «Кабардинка» (Нальчик) и пензенская фолк-группа Marivanna.

«Целью проведения мероприятия является популяризация мордовской культуры, сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие самобытности и традиций взаимодействия национальностей, проживающих на территории России», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

Мой мир уже не будет прежним..

Гость||

У нас геноцид полным ходом как минимум с 1991 года ,а вы нам поёте плящете, палата номер 6 .Ау дебилы мы вымирает, причём бешанными темпами.А закрывают ети дыры Гасарбайтерами из средней Азии и Китая, позор.

Имя: Гость
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