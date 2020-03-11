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Культура | В 2020-м праздник «ДаншиноFest» растянется на весь год

11.03.2020|10:49
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Историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» будет проходить в Пензенской области до последнего дня 2020 года.

В 2019-м «ДаншиноFest» вошел в топ-200 лучших событий года, которые определил национальный календарь событий EventsInRussia.com. В нынешнем его гостей ждет еще более насыщенная программа.

Фестиваль стартует 27 марта в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова с презентации брошюры «Возрождение мордовского села Даньшино: культурный центр «Райское поместье».

В этот же день в Центре культуры и досуга Пензы впервые выступит ансамбль «Воронежские девчата».

29 мая тот же коллектив даст праздничный концерт в «Райском поместье» в Даньшине Белинского района. Еще там состоятся показ мордовской моды, открытие памятника основателю села, вечер классической музыки, постановка мордовского обряда сватовства.

7 июня, в день Святой Троицы, в селе Даньшино состоится главный праздник III Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest». Гостей ждет выступление Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова, академического ансамбля танца «Кабардинка», Пензенского русского народного хора имени Октября Гришина, фольклорных ансамблей «Торама» и «Мерема», творческих коллективов из Пензенской, Тамбовской, Саратовской областей и Республики Мордовии.

На празднике будет работать «Улица мастеров» с выставкой-продажей и мастер-классами. В фестивале примет участие пензенский музей русской армии. Также посетители увидят фотовыставку, посвященную народам Сурского края.

Все желающие смогут сфотографироваться в национальных костюмах в интерьере мордовской избы, попробовать блюда всех народов, проживающих в Пензенской области.

В августе в селе Даньшино пройдет слет участников Российского движения школьников, которые будут жить в палаточном городке. 12 сентября здесь же состоится творческая лаборатория «Культурное многоголосье Пензенского края».

«Закончится программа фестиваля 31 декабря новогодним карнавальным вечером в Даньшине. Планируется, что туристические автобусы доставят гостей из Пензы, Саратова, Тамбова, Саранска», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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