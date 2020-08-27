Пензенские пенсионеры станцевали у центра хореографического искусства

27.08.2020 | 20:17

В такие дни счастливей людей в Пензе нет. Присев на пеньки на зеленой поляне возле центра хореографического искусства, дамы ждали кавалеров. А если их не было, женщины веселились без мужчин.

«Мы приходим танцевать. Это ностальгия, наш день отдыха. У нас сейчас будет Володя петь, он очень хорошо поет», - рассказала Юлия Андреева.

Пока вокалист готовился к исполнению, пенсионерки общались, предвкушая дискотеку.

Люди встречаются каждую неделю. Порой они не знакомы друг с другом. На таких вечеринках многие находят друзей и подруг.