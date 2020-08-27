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Культура

Пензенские пенсионеры станцевали у центра хореографического искусства

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В такие дни счастливей людей в Пензе нет. Присев на пеньки на зеленой поляне возле центра хореографического искусства, дамы ждали кавалеров. А если их не было, женщины веселились без мужчин.

«Мы приходим танцевать. Это ностальгия, наш день отдыха. У нас сейчас будет Володя петь, он очень хорошо поет», - рассказала Юлия Андреева.

Пока вокалист готовился к исполнению, пенсионерки общались, предвкушая дискотеку.

Люди встречаются каждую неделю. Порой они не знакомы друг с другом. На таких вечеринках многие находят друзей и подруг.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И сразу на ИВЛ))

Гость||

Не понял. Вроде для 65+ изоляция и масочный режим, а они тусуются.

Что в дурдоме день открытых дверей?

Помнится весной одна такая "талантливая" в хоре пела.

Гость||

модный танец "ревматизм"

Гость||

Какая вокруг нищета, разруха и убожество. Центр хореографического искусства. Ужас послевоенно-апокалипсический .фасад, пеньки, дверь ,кучи,трубы

Имя: Гость
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