Пензенские пенсионеры станцевали у центра хореографического искусства

В такие дни счастливей людей в Пензе нет. Присев на пеньки на зеленой поляне возле центра хореографического искусства, дамы ждали кавалеров. А если их не было, женщины веселились без мужчин.
«Мы приходим танцевать. Это ностальгия, наш день отдыха. У нас сейчас будет Володя петь, он очень хорошо поет», - рассказала Юлия Андреева.
Пока вокалист готовился к исполнению, пенсионерки общались, предвкушая дискотеку.
Люди встречаются каждую неделю. Порой они не знакомы друг с другом. На таких вечеринках многие находят друзей и подруг.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
И сразу на ИВЛ))