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Культура

В Белинском районе пройдет показ высокой мордовской моды

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В пятницу, 28 августа, в селе Даньшино Белинского района Пензенской области состоится очередное мероприятие Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest». Им станет показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2020».

Перед гостями выступят саранский арт-театр «Од Варма» МГУ им. Н. П. Огарева, Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова из Самары, Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» (Нальчик), фольклорный ансамбль «Торама» им. В. Ромашкина (Саранск) и фолк-группа Marivanna.

«На площадках фестиваля гостей ждут выставка-продажа изделий народных умельцев, детская площадка, мордовский квас, разнообразная кухня, выступления самобытных коллективов из разных регионов РФ», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Официальное открытие показа мордовской моды состоится в 16:00. Сбор участников и гостей с 10:00. Выступления коллективов запланированы с 14:00 до 15:45.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

и не забываем про повышенную готовность

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Им станет показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2020»
Зачем модель с наколками берут на показы национальной моды? Создаётся впечатление,что она не один срок оттянула в мордовских женских лагерях? Это осознанный плевок или насмешка?

Смотрите фото на Пенза взгляд.

Гость||

Дикая мода.

Гость||

Мордовочки хорошенькие, есть что пощупать

Гость||

Задержания будут?

Если нет, от уголовка главе района и области, а также местным позициям!

Закон один для всех!

Гость||

Сарафан, лапти, платок ..если у кого коса как у Тимошенки , можно уложить на голове , а лучше распустить до пояса, мужики любят длинноволосых.

Гость||

Париж с ихней французской модой нервно курит в сторонке.

Ну куды ему до мордвы.

Имя: Гость
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