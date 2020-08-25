В Белинском районе пройдет показ высокой мордовской моды

25.08.2020 | 09:09

В пятницу, 28 августа, в селе Даньшино Белинского района Пензенской области состоится очередное мероприятие Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest». Им станет показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2020».

Перед гостями выступят саранский арт-театр «Од Варма» МГУ им. Н. П. Огарева, Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова из Самары, Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» (Нальчик), фольклорный ансамбль «Торама» им. В. Ромашкина (Саранск) и фолк-группа Marivanna.

«На площадках фестиваля гостей ждут выставка-продажа изделий народных умельцев, детская площадка, мордовский квас, разнообразная кухня, выступления самобытных коллективов из разных регионов РФ», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Официальное открытие показа мордовской моды состоится в 16:00. Сбор участников и гостей с 10:00. Выступления коллективов запланированы с 14:00 до 15:45.