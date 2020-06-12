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Культура

В отреставрированном музее В. О. Ключевского провели экскурсию

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Оригинал страницы из метрической книги с записью о рождении и крещении в 1841 году Василия Ключевского - уникальный документ. Экспонат является одним из самых ценных в экспозиции, устроенной в отреставрированном доме выдающегося российского историка.

Пензенский музей - единственный в стране, посвященный жизни и научной деятельности Василия Осиповича.

«Он был коренной пензяк, уроженец Пензенского края. По отцовской линии - из села Ключи Чембарского уезда (это сейчас Белинский район), а мать все свое детство провела на этой улице, Поповке. Она была дочерью пензенского священника Мошкова, но их дом не сохранился до нашего времени - он был снесен еще в XIX веке», - рассказал директор музея В. О. Ключевского Александр Плешков.

С экспозицией музея ознакомили губернатора. Персональную экскурсию для главы региона провел директор учреждения, который как никто другой знает об историке практически все.

В 2021 году будет отмечаться 180-летие со дня рождения ученого и преподавателя. Стоит отметить, что он входит в пятерку самых выдающихся историков страны.

«Его знаменитая «Боярская дума на Руси», пятитомник «История России» - он писал о том, что именно русская цивилизация сделала очень много для Европы и для мира. Вспоминает и монголо-татарское нашествие, когда Русь защитила Европу, и войну 1812 года», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Планируется, что в январе 2021-го к юбилею В. О. Ключевского будет переиздана книга его афоризмов, а также несколько других трудов.

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