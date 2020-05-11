В зале ожидания вокзала станции Пенза-I открылась выставка рисунков

11.05.2020 | 19:48

В городе на Суре можно увидеть «Салют Победы» - так называется выставка рисунков, посвященная 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны. Экспозиция открылась в зале ожидания вокзала станции Пенза-I. Правда, желающих полюбоваться творчеством воспитанников детской художественной школы № 1 имени Татлина немного.

«Мы каждый год устраиваем эту выставку. Здесь всегда очень много народа, в отличие от не совсем обычных условий этого года. Устраиваются мероприятия и поздравления ветеранов, все проходит очень торжественно», - рассказала директор ДХШ № 1 им. В. Е. Татлина Татьяна Ивайловская.

На двух стендах размещено чуть больше десяти рисунков, так сказать лучшие из лучших. Их по традиции увидят не только пензенцы, но и гости Сурского края, поэтому работы отбирали тщательно.

«Даже не столько войну, ее ужасы хотели изобразить, сколько хотели показать праздник Победы, именно ветеранов, наше уходящее поколение и эту неразрывную связь прошлого и будущего», - пояснила Татьяна Ивайловская.

Она говорит, как только эпидемиологическая обстановка наладится, сразу же организуют большую выставку в стенах детской художественной школы № 1, где представят лучшие работы воспитанников учреждения дополнительного образования на тему «Великая Отечественная война».