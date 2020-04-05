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Культура | Жители Каменки не дали цирковым артистам умереть от голода

05.04.2020|14:57
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По словам дрессировщицы, находящийся за решеткой двухлетний бурый медведь ходит по свободной проволоке, возит тачку, делает кульбиты, метет метелкой, крутит антипод лопатой. Медведь рвется на арену. Он и еще 11 животных из волгоградского цирка - на вынужденной изоляции.

Карантин настиг шапито в разгар гастрольного тура. Артисты колесили по стране, въехали в Пензенскую область, в Каменке узнали о введении режима повышенной готовности, согласно которому запрещены все мероприятия.

Люди и звери остались без работы и фактически без средств к существованию. Сосать лапу умеет только медведь, и то в период спячки. А он сейчас бодр, и аппетит у него отменный. Жители Каменки не дали умереть артистам от голода.

«Приезжают на машинах, говорят: «Ребята, мы понимаем, такая тяжелая ситуация. Чем вам помочь? Что вам привезти? Что надо животным?» Вот нам недавно не хватало круп, они уже заканчивались», - рассказал администратор цирка шапито Сергей Ковалев. Он горячо поблагодарил жителей Каменки за оказанную помощь.

В штате 11 человек, животных - 12. Засиделись на карантине медведь, собаки, пони, носухи.

Коллектив в замкнутом пространстве. Никто не выходит за пределы ограждения. Дрессировщики репетируют с медведем, пони, чтобы те не потеряли навыки, и ждут, когда разрешат встретиться со зрителями. Волгоградская труппа очень хочет выступить для жителей Каменки, которые спасли артистов от голодной смерти.

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