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Культура | В картинной галерее выставили русские иконы XVII-XIX вв.

20.03.2020|09:25
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В пятницу, 20 марта, к постоянной экспозиции Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого добавились русские иконы XVII-XIX вв.

«Музей обладает достойным собранием иконописи - около 200 работ. Может показаться, что коллекция небольшая, но необходимо учитывать ценность, которую представляет каждое произведение церковной живописи, какое художественное и историческое наследие каждое из них несет», - подчеркнули сотрудники учреждения.

По их словам, творения неизвестных мастеров Нового времени продолжают традиции старых школ. По ним можно отследить развитие иконописного мастерства, выявить наиболее распространенные образы и сюжеты, объяснить, каковы отличия иконописи от светской живописи и в чем ее художественно-нравственное значение.

«Икона демонстрирует эстетические и этические идеалы, перелившиеся из средневековья в русскую культуру Нового времени», - подчеркнули сотрудники галереи.

Ранее сообщалось, что в учреждении приняты все необходимые меры для противодействия коронавирусу. Галерея и ее филиалы продолжают принимать гостей в обычном режиме, но при этом в них стараются обезопасить выставочные пространства. Санитарная обработка усилена, сотрудникам, которые работают с посетителями, предоставили маски, перчатки и антисептики.

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Источник — фото vk.com/penzagallery
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Гость|20.03.2020 09:46|

Почему не закрывают как по всей стране? ДЕНЬГИ?

Гость|20.03.2020 09:53|

penzainform.ru писал(a):

«Музей обладает достойным собранием иконописи - около 200 работ. Может показаться, что коллекция небольшая, но необходимо учитывать ценность, которую представляет каждое произведение церковной живописи, какое художественное и историческое наследие каждое из них несет», - подчеркнули сотрудники учреждения.
Почему РПЦ до сих пор не передано (вместе со зданием)?

Гость|20.03.2020 10:03|

Почему ПКГ не закрыли по рекомендации Минкульта? Застрожный чего ждет?

Гость|20.03.2020 10:06|

А где иконы ранее 17 века?

Гость|20.03.2020 10:16|

Попы растащили:- - Храму во имя святого великомученика Димитрия Солунского, села Посёлки Кузнецкого р-на, прихожанами была пожертвована старинная и очень ценная икона. Так при смене настоятеля церкви икона была нагло присвоена (похищена) и увезена предыдущим, как собственная.

В Спасо-Преображенской церкви села Радищево Кузнецкого р-на, на стенах красовались изумительные в серебряных окладах, намоленные иконы 16-18 веков, принадлежащие храму. Сменился настоятель - иконы пропали, сейчас пустые стены с нарисованными святыми. Вот у кого ничего святого нет, - это попы!

Гость|20.03.2020 10:21|

Насильственное изымание церковных книг, икон и святынь, отличающихся от греческих канонов и их публичное уничтожение. Церковная реформа Никона и церковный раскол в истории России 17 века. Гость писал(a):

Гость|20.03.2020 10:06|

А где иконы ранее 17 века?

Гость|20.03.2020 10:33|

Кто идет лобызать иконы?

Имя: Гость
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