20.03.2020 | 09:25

В пятницу, 20 марта, к постоянной экспозиции Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого добавились русские иконы XVII-XIX вв.

«Музей обладает достойным собранием иконописи - около 200 работ. Может показаться, что коллекция небольшая, но необходимо учитывать ценность, которую представляет каждое произведение церковной живописи, какое художественное и историческое наследие каждое из них несет», - подчеркнули сотрудники учреждения.

По их словам, творения неизвестных мастеров Нового времени продолжают традиции старых школ. По ним можно отследить развитие иконописного мастерства, выявить наиболее распространенные образы и сюжеты, объяснить, каковы отличия иконописи от светской живописи и в чем ее художественно-нравственное значение.

«Икона демонстрирует эстетические и этические идеалы, перелившиеся из средневековья в русскую культуру Нового времени», - подчеркнули сотрудники галереи.

Ранее сообщалось, что в учреждении приняты все необходимые меры для противодействия коронавирусу. Галерея и ее филиалы продолжают принимать гостей в обычном режиме, но при этом в них стараются обезопасить выставочные пространства. Санитарная обработка усилена, сотрудникам, которые работают с посетителями, предоставили маски, перчатки и антисептики.

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