17.03.2020 | 11:37

В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого приняли все необходимые меры для противодействия коронавирусу. Об этом в учреждении рассказали во вторник, 17 марта.

В период сложной эпидемиологической ситуации технические службы музея следуют указаниям Роспотребнадзора, министерства культуры и специальных групп, созданных для контроля над распространением COVID-19.

Галерея и ее филиалы продолжают принимать гостей в обычном режиме, но при этом в них стараются обезопасить выставочные пространства.

«Уже усилили санитарную обработку всех поверхностей. Сотрудникам, которые работают с посетителями, предоставили маски, перчатки и антисептики. Мы готовы принять всех желающих», - заявили в учреждении культуры.

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