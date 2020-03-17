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Культура | Сотрудники картинной галереи встречают пензенцев в масках и перчатках

17.03.2020|11:37
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В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого приняли все необходимые меры для противодействия коронавирусу. Об этом в учреждении рассказали во вторник, 17 марта.

В период сложной эпидемиологической ситуации технические службы музея следуют указаниям Роспотребнадзора, министерства культуры и специальных групп, созданных для контроля над распространением COVID-19.

Галерея и ее филиалы продолжают принимать гостей в обычном режиме, но при этом в них стараются обезопасить выставочные пространства.

«Уже усилили санитарную обработку всех поверхностей. Сотрудникам, которые работают с посетителями, предоставили маски, перчатки и антисептики. Мы готовы принять всех желающих», - заявили в учреждении культуры.

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Источник — фото vk.com/penzagallery
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Гость|17.03.2020 11:56|

penzainform.ru писал(a):

Мы готовы принять всех желающих», - заявили в учреждении культуры.
Так минкульт запретил же принимать иностранных гостей, или ПКГ это не касается?

Гость|17.03.2020 12:08|

А где же они взяли маски для сотрудников? Жители тоже хотят приобрести маски!!!

Гость|17.03.2020 12:12|

Более тупого поста я не видел...В масках... обезопасились))) Серьезно? Чтож вы все для галочки то делаете? Перемрете же, не смотря на то, что отчитались!

Имя: Гость
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