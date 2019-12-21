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Культура | Камешкирский район начал презентацию в Пензе с большой выставки

21.12.2019|17:32
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Большая выставка достижений открыла презентацию Камешкирского района в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Музейные экспонаты, работы народных умельцев, продукция предприятий - все, чем славится этот уголок Сурского края, постарались представить жителям и гостям областного центра.

Нина Кирилина - педагог дополнительного образования. Вместе с коллегами она бережно хранит традиции местных ремесленников и передает эти навыки молодому поколению.

«Мы работаем с природными материалами - соломка, лыка, камни, ракушки и многое другое. Работы такие, как скульптура соломенная, картины из соломки, из камней, фоамирана и ракушек», - рассказала женщина.

Представители администрации отметили, что главное богатство Камешкирского района - это люди, талантливые и трудолюбивые. Всех посетителей презентации пригласили в гости.

«Нам есть что показать: у нас прекрасные старинные храмы, восстановленные храмы, заповедник, где очень разнообразен животный и растительный мир, 24 пруда с рыбой, уникальная сельская картинная галерея. В общем, приезжайте! Мы вам будем рады», - отметил заместитель главы администрации Камешкирского района Николай Терехин.

В рамках презентации творческие коллективы Камешкирского района стали участниками областного смотра-конкурса художественной самодеятельности «Пою тебе, мой Сурский край».

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