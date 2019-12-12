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Культура | Фестиваль «Пензенские звездочки» прошел в Пензе в 17-й раз

12.12.2019|18:51
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Областной фестиваль-конкурс детского творчества «Пензенские звездочки» прошел в 17-й раз. С каждым годом количество юных талантов, желающих попасть сюда, растет. Сначала в районах проходит предварительный этап, а затем лучшие выступают на гала-концерте.

«Принимают участие 20 исполнителей-солистов и 13 коллективов. Номинации - «Народный танец», «Народный вокал», «Эстрадный танец» и «Эстрадный вокал», - пояснила член жюри Гульфия Баткаева.

Хореографический ансамбль «Импульс» из Никольска выступает в финале второй год подряд. В этот раз привез постановку «В поисках сокровищ», отмеченную жюри дипломом второй степени.

«В нашем танце самое сложное - держать руку и соблюдать энергетику. Энергетика в этом танце - самое главное. Надо отдать всю энергию своего тела в зал, чтобы их аж снесло!» - отметил участник конкурса Святослав Кучер (г. Никольск).

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