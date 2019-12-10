10.12.2019 | 15:57

Конкурс красоты отличался от традиционного: все действо велось исключительно на татарском языке. Выбирали самую достойную юную представительницу этой национальности.

«Они все умницы! Я на них смотрю - и душа радуется, одна лучше другой. Каждая из них отлично владеет родным языком, спокойно держится на сцене, хорошо говорит; и стихи рассказывают, и песни поют», - рассказала председатель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Эльмира Васильева.

Наряду с творческими талантами татарочки должны блистать и кулинарными способностями. Конкурсантки удивляли жюри чак-чаком, перемячами, катламой - традиционными блюдами, приготовленными заранее под чутким руководством мам.

Затем пришла пора брать в руки скалку: девочки показывали, как умеют лепить пельмени.

Лучшие пельмени в итоге слепила Ляйсан Хусаинова из села Малый Труев Кузнецкого района. Она и стала обладательницей титула «Мисс татарочка».