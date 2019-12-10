Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 дек 2019|19:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.74  |  $  63.84

Культура | Шемышейский район привез в Пензу лучших мастеров и артистов

10.12.2019|17:16
Печать

Не просто в Шемышейке отличить мордвина от русского. На вид вроде все одного рода-племени, а вот на каком языке говорят, а тем более поют, не сразу и поймешь.

«Мы отличаемся от всех остальных тем, что именно наш район самый многонациональный. У нас живут и мордва и русские, и татары. Такой дружный народ, как шемышейский, достоин победы на этом конкурсе», - сообщила директор Центра детского творчества Шемышейского района Елена Никишина.

Самодеятельные артисты и другие работники сферы искусства - очередные участники состязаний среди учреждений культуры Пензенской области. На этот раз в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова свои таланты демонстрировали жители с берегов Узы.

Кирилл Семенов полиэтиленовым пакетам и портфелям предпочитает корзины. Делать их парня научили старые шемышейские мастера.

«Эта техника называется «простое плетение». Мы сначала делаем стойки. Расколотый толстый прут называется «шинка», и этой шинкой мы оплетаем, зажимаем и переплетаем через одну», - рассказал он.

На сцене состоялся не просто отчетный концерт талантов земли Шемышейской. Они дали целый спектакль. В поселке есть даже своя балетная школа.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!