10.12.2019 | 17:16

Не просто в Шемышейке отличить мордвина от русского. На вид вроде все одного рода-племени, а вот на каком языке говорят, а тем более поют, не сразу и поймешь.

«Мы отличаемся от всех остальных тем, что именно наш район самый многонациональный. У нас живут и мордва и русские, и татары. Такой дружный народ, как шемышейский, достоин победы на этом конкурсе», - сообщила директор Центра детского творчества Шемышейского района Елена Никишина.

Самодеятельные артисты и другие работники сферы искусства - очередные участники состязаний среди учреждений культуры Пензенской области. На этот раз в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова свои таланты демонстрировали жители с берегов Узы.

Кирилл Семенов полиэтиленовым пакетам и портфелям предпочитает корзины. Делать их парня научили старые шемышейские мастера.

«Эта техника называется «простое плетение». Мы сначала делаем стойки. Расколотый толстый прут называется «шинка», и этой шинкой мы оплетаем, зажимаем и переплетаем через одну», - рассказал он.

На сцене состоялся не просто отчетный концерт талантов земли Шемышейской. Они дали целый спектакль. В поселке есть даже своя балетная школа.