09.12.2019 | 16:31

Дмитрий Колесников учил работать на гончарном круге всех желающих. Молодой человек проводил мастер-класс в рамках Третьего фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Пенза - сердце мастерства». Изготавливать глиняную посуду под чутким руководством такого наставника получалось даже у людей, далеких от данного вида творчества.

Дипломы и денежные премии получили лауреаты фестиваля в разных номинациях. В 2019-м свои художественные промыслы и ремесла продемонстрировали мастера не только из России, но и из других стран. Здание киноконцертного зала «Пенза» превратилось в громадный выставочный павильон.

«Я могу вспомнить: первый фестиваль мы проводили в областной библиотеке имени Лермонтова. На второй фестиваль заявилось уже в два раза больше мастеров, поэтому мы уже не могли вместить. Пока, слава богу, хватает, хотя с каждым годом участников больше. Через два-три года будем думать о дополнительной площадке. Может быть, даже филармонию придется задействовать как вторую площадку», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Музыкальным подарком для гостей и участников фестиваля стало выступление народного артиста России Владимира Девятова и ансамбля «Ярмарка». Художественный руководитель столичного центра русской культуры говорит, что такого рода мероприятия положительным образом влияют на сознание подрастающего поколения. Ведь, не зная прошлого, не построишь будущее.

Сам же Владимир Сергеевич давно коллекционирует некоторые изделия народного промысла.

«Я собираю тарелки дома. К сожалению, здесь я не нашел подобного. Но я посмотрел, чем народ дышит в глубинке. Очень интересные есть вещи, крайне понравилось, благодарен области», - поделился он.

Трехдневный фестиваль «Пенза - сердце мастерства» завершен. Жители и гости города познакомились практически со всеми существующими видами рукоделия.