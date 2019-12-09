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Культура | Фестиваль «Театр XXI век» собрал рекордное количество участников

09.12.2019|17:02
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Рекордное количество участников собрал юбилейный, Пятый межрегиональный фестиваль-конкурс камерных и моноспектаклей «Театр XXI век».

Он объединил более 200 поклонников творчества от самого юного возраста до взрослых актеров из Пензенской области и других регионов страны. В этом году на сцену вышли даже исполнители четырех и пяти лет.

«Мы очень рады всех видеть, и я искренне, сама как театрал, радуюсь, что не только в Год театра (хочется верить), а что вообще театральное искусство становится очень востребовано, очень популярно», - пояснила организатор фестиваля «Театр XXI век» Светлана Орешкина.

Фестиваль-конкурс включает в себя несколько номинаций, среди которых актерская песня, театральная миниатюра, моно- и камерный спектакли. Показать свои наработки прибыли и представители Ульяновской области.

«Выступление современное «Макаки, пицца и деструкция». Там про молодежь, про школьников», - рассказал участник фестиваля «Театр XXI век» Матвей Симагин.

«Мои роли очень разнообразные, этот спектакль помог мне раскрыться как актрисе, я считаю», - отметила участница фестиваля «Театр XXI век» Варвара Адьянова.

«У меня роль Коли, это такой пофигист, рокер, весь на понтах, все время перед кем-то хочет себя показать», - сообщил участник фестиваля «Театр XXI век» Никита Абдульмянов.

В каждой номинации жюри определило обладателей Гран-при и лауреатов I, II и III степени.

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