02.12.2019 | 15:40

В Пензенской областной филармонии выступил органист из Германии Маттиас Нейман. Профессор высшей школы музыки и театра в Гамбурге в 2012 году стал лауреатом премии Баха. Произведения этого величайшего композитора и составили большую часть концертной программы Неймана.

Маттиас изучал церковную музыку, основы дирижирования и искусство игры на органе в разных европейских школах. Теперь он много гастролирует. Со своими программами и мастер-классами Нейман часто бывает в Китае, Колумбии, Египте, Италии и вот наконец приехал в Россию.

Практически весь концерт спиной к зрителям, такова специфика выступления органистов. Лишь изредка артисты поворачиваются к публике лицом - чтобы искупаться в овациях.