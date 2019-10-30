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Культура | Учителя русского языка и литературы оценили выступления юных чтецов

30.10.2019|18:23
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Победители и финалисты заключительного этапа конкурса юных чтецов «Живая классика» выступили перед учителями русского языка и литературы. Именно эти педагоги учат работать со словом, бережно относиться к родной речи и открывают перед детьми двери в мир прозы и поэзии.

«Этот конкурс-возрождение - возрождение умения читать выразительно. Ведь это процесс не только изучения наизусть - это прежде всего процесс обучения выразительному чтению, а значит, интерпретации, пониманию текста, формирования эстетического вкуса», - отметила член жюри конкурса юных чтецов «Живая классика» Ирина Московкина.

Всероссийский проект «Живая классика» существует вот уже восемь лет. В Пензенской области в 2019 году в конкурсе приняли участие 26 учеников 10-11-х классов и 99 - с 5-го по 9-й.

«Я буду читать отрывок из произведения Колпаковой Ольги Валерьевны «Верните новенький скелет!» - первую главу: про девочку Стасю и ее маму, про обычную утреннюю ситуацию, как разбудить ребенка», - рассказала ученица мокшанской школы № 1 Виктория Швецова.

Ангелина Щеголькова - без году выпускница школы, в конкурсе участвует не первый раз и считает, что, возможно, полученный опыт пригодится ей в будущем.

«Хочу связать свою жизнь с журналистикой. Мне нужно отрабатывать дикцию, нужно уметь красиво говорить, красиво читать, чтобы меня слушали, чтобы меня видели, и производить хорошее впечатление», - пояснила она.

Многие из ребят не только читают чужие произведения, но и свои сочиняют. Лучшие рассказы и стихи входят в «Книгу класса» - это еще один образовательный проект, в котором участвуют пензенские школьники.

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