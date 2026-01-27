В Кузнецке работника маркетплейса подозревают в краже товара

Криминал

В Кузнецке работника маркетплейса подозревают в краже товара
Печать
Telegram

В Кузнецке 38-летнего жителя Ульяновской области подозревают в краже товара интернет-магазина.

В полицию обратился работник маркетплейса. Он рассказал, что злоумышленник похитил сотовый телефон, заказанный клиентом.

Полицейские заподозрили, что к краже причастен житель Ульяновской области, также работающий в этом интернет-магазине. Мужчина признал свою вину.

По его словам, он доставлял заказанные товары до пункта выдачи и услышал, как в кузове упали коробки. Мужчина остановил машину, чтобы решить проблему. Телефон вылетел вместе с другими вещами, и водитель решил похитить его.

«В дальнейшем мужчина пользовался им в личных целях», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража кузнецк полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!