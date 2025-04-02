В России в три раза выросло число терактов

В три раза выросло число терактов в России в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает «Интерфакс».
По его словам, в 2024 году количество преступлений террористической направленности увеличилось в полтора раза. Большая часть терактов связана с атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами.
Прокуроры выявили 204 тысячи нарушений в ходе масштабной проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Проверку проводили совместно прокуратура, ФСБ и Росгвардия в 2024 году.
Нарушения связаны с несоблюдением пропускного режима, недостатками в работе систем видеонаблюдения и оповещения, средств охраны и противодействия беспилотникам.
Все выявленные нарушения по требованию прокуратуры устранены, добавил Краснов.
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