Пензячка лишилась 150 000 рублей, пытаясь помочь дочери

03.10.2022 | 18:54

81-летняя жительница Октябрьского района Пензы стала жертвой мошенника. Неизвестный убедил ее по телефону в том, что дочь пенсионерки попала в беду и ей срочно нужно отправить крупную сумму - 150 000 рублей.

«Перед тем как передать деньги человеку, который за ними приедет, купюры необходимо будет упаковать. Женщину предупредили, что за посылкой приедет водитель службы такси. Женщина передала водителю посылку с деньгами, и тот уехал. Ни о чем не догадывающийся таксист доставил посылку на указанный адрес, где передал ее мужчине», - сообщила следователь СУ УМВД России по г. Пензе Диана Бибарсова.

Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию.

«В результате злоумышленник, причастный к мошеннической схеме, был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Саратовской области 2000 года рождения», - пояснила Диана Бибарсова.

В совершении преступления он признался и рассказал полицейским, что в его задачи входило забирать деньги и переводить работодателю, оставляя себе определенный процент. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под стражей.