Криминал

Пензенские полицейские вычислили и задержали интернет-мошенника

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20-летний житель Пензы стал жертвой мошенника. Молодой человек хотел приобрести автомобиль, в интернете выбрал понравившийся и связался с продавцом. Тот попросил предоплату и, после того как получил 115 000 рублей на карту, перестал выходить на связь. Обманутый покупатель обратился в полицию.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Пензе был установлен и задержан ранее судимый 33-летний житель Челябинской области», - сообщила старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Как выяснилось позже, никакого автомобиля у злоумышленника не было. Объявление он разместил фейковое, причем не впервые.

«Установлена причастность подозреваемого к совершению ряда аналогичных преступлений на территории города Пенза и города Заречный Пензенской области. Общий ущерб, причиненный подозреваемым, составил более 300 000 рублей», - пояснила Елена Селезнева.

Злоумышленник заключен под стажу. Ему грозит до 5 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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