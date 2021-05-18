Экс-губернатор Иван Белозерцев готов пройти полиграф

18.05.2021 | 14:30

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого обвиняют в получении взяток в крупном размере, согласен пройти проверку на полиграфе.

Об этом он заявил во вторник, 18 мая, на заседании Басманного районного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя о продлении ему ареста до 20 августа.

«Я готов пройти процедуру на детекторе лжи. Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чем меня обвиняют», - цитирует его РИА Новости.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников (Федотова и Маркова) принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.