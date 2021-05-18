Криминал

Экс-губернатор Иван Белозерцев готов пройти полиграф

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Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которого обвиняют в получении взяток в крупном размере, согласен пройти проверку на полиграфе.

Об этом он заявил во вторник, 18 мая, на заседании Басманного районного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя о продлении ему ареста до 20 августа.

«Я готов пройти процедуру на детекторе лжи. Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чем меня обвиняют», - цитирует его РИА Новости.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников (Федотова и Маркова) принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Источник — фото пресс-службы Басманного суда
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Гость||

Полиграф Полиграф Шариков

Гость||

как господин Белозерцев объяснит 500 млн рублей наличности дома?

Гость||

И поллярда нала в форточку надуло, ей-богу! Западным ветром из Америки на дестабилизацию ситуации несло! И незарегистрированное оружие это не моё!

Гость||

Гость писал(a):

как господин Белозерцев объяснит 500 млн рублей наличности дома?
попы подкинули!

Гость||

Нажил не посильным трудом бедный(

Гость||

Госдеп опять виноват

Гость||

вот значит каки заговарил, попался милок-дурачок..вот еще посмотрим как сыновья твои заговарят. псы несчастные,завыли

Гость||

Михаила Меня освободят от наказания и от работы

Уголовное дело о растрате бывшим руководством Ивановской области 700 млн рублей прекращено за истечением срока давности

Гость||

Это всё адвокаты...У этого племени ни стыда, ни совести, ни правды...Это категории, которые мешают им в их профессиональной деятельности.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии.
под дурачка косит))

Гость||

что можно взять с патриота??????? спросят не о том и будет хорош опять несправедливо обманутым голубком

Гость||

Гость писал(a):

Госдеп опять виноват
подкинули враги, через телефон

Гость||

Заматерел, забронзовел Ванька на киче, все нипочём. Глядишь и коронуют скоро) Свой в доску.

Гость||

А ведь он искренне верит и считает, что ничего противозаконного не совершил!!!! Ему все должны!!!!! И взятка- это не взятка, это - долг! Ему все должны!!!!!!!!! Жалко нас.... в какой стране живем? Явно , что не в одной с президентом!!!!!!

Гость||

Молодцом держится,отрицает.А ведь давят как могут,наверное.Что не говорите,а крепкий мужик,с харктером.

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