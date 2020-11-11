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Криминал

В массовой драке на улице Ладожской убили 27-летнего пензенца

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В Пензе, на улице Ладожской, массовая драка закончилась убийством. Жертвой конфликта, случившегося вечером 24 октября, стал 27-летний местный житель.

В смерти молодого мужчины обвиняются жители Волгоградской и Вологодской областей 39 и 42 лет.

Гости Пензы прибыли в конце сентября. Они жили на съемной квартире и занимались ремонтными работами, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В день преступления они устроили застолье. Один из приятелей вернулся из магазина чуть раньше. Другой подошел через несколько минут и рассказал, что поссорился с компанией незнакомцев.

Друзья решили поквитаться. Они вышли из квартиры и возле подъезда встретили обидчиков: двух молодых людей и девушку.

«В ходе завязавшейся драки 39-летний обвиняемый нанес 27-летнему потерпевшему один удар в область груди имевшимся при себе ножом. Мужчина от полученного ранения скончался на месте происшествия», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Пострадал и другой молодой мужчина. 26-летний участник драки получил от 42-летнего агрессора удар ножом в голову. Раненый оказал активное сопротивление и убежал.

«В настоящее пострадавший госпитализирован. В лечебном учреждении ему оказывается необходимая медицинская помощь», - добавила Татьяна Махницкая.

Девушка пыталась разнять мужчин, однако на ее голову обрушился удар топорищем, нанесенный 42-летнем гостем Пензы. Ее травму эксперты классифицировали как легкий вред здоровью.

Злоумышленников, причастных к преступлению, правоохранители нашли в течение суток. Их заключили под стражу. Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Дикари.

Гость||

удар топором это легкий вред здоровью?

Гость||

Вот что с людьми происходит? Безумие какое то.

Гость||

Что ж за мужики то такие пошли?! Поссорился с незнакомцами и в дело нож и топор? Какой обидчивый. А между прочим убил чьего сына, мужа или даже папу. Уроды!

Гость||

Гость писал(a):

удар топором это легкий вред здоровью?
Топорище - это только ручка от топора, а не топор.

Гость||

там людей-то не было синие чмо, теперь будет океан времени завязать с бухлом

Гость||

Гость писал(a):

иние чмо, теперь будет океан времени завязать с бухлом
Сами думайте об океане времени в своей гнилой пензе.

Гость||

Страшное,что происходит с людьми!Девушке нужно было незаметно скрыться и вызвать сотрудников полиции,а не лезть на рожон!

Гость||

Такое быдло вообще нужно пожизненно изолировать от общества.

Гость||

Вот так гости у Пензы. Приехали и давай топора и и ножами махать.

Гость||

Гость писал(a):

Такое быдло вообще нужно пожизненно изолировать от общества.
Сам ты кто есть?

Гость||

Гость писал(a):

Девушке нужно было незаметно скрыться и вызвать сотрудников полиции,а не лезть на рожон!
Ну и приехали бы они через два часа, констатировали смерть потерпевшего.

Гость||

Экшн "Волгоградская месть"

Гость||

Узнаю старые добрые 90-ые...

Гость||

Надо разрешить ношение оружия.

Имя: Гость
Комментарий:

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