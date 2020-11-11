В массовой драке на улице Ладожской убили 27-летнего пензенца

11.11.2020 | 11:24

В Пензе, на улице Ладожской, массовая драка закончилась убийством. Жертвой конфликта, случившегося вечером 24 октября, стал 27-летний местный житель.

В смерти молодого мужчины обвиняются жители Волгоградской и Вологодской областей 39 и 42 лет.

Гости Пензы прибыли в конце сентября. Они жили на съемной квартире и занимались ремонтными работами, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В день преступления они устроили застолье. Один из приятелей вернулся из магазина чуть раньше. Другой подошел через несколько минут и рассказал, что поссорился с компанией незнакомцев.

Друзья решили поквитаться. Они вышли из квартиры и возле подъезда встретили обидчиков: двух молодых людей и девушку.

«В ходе завязавшейся драки 39-летний обвиняемый нанес 27-летнему потерпевшему один удар в область груди имевшимся при себе ножом. Мужчина от полученного ранения скончался на месте происшествия», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Пострадал и другой молодой мужчина. 26-летний участник драки получил от 42-летнего агрессора удар ножом в голову. Раненый оказал активное сопротивление и убежал.

«В настоящее пострадавший госпитализирован. В лечебном учреждении ему оказывается необходимая медицинская помощь», - добавила Татьяна Махницкая.

Девушка пыталась разнять мужчин, однако на ее голову обрушился удар топорищем, нанесенный 42-летнем гостем Пензы. Ее травму эксперты классифицировали как легкий вред здоровью.

Злоумышленников, причастных к преступлению, правоохранители нашли в течение суток. Их заключили под стражу. Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу.