Обвиняемого в убийстве девочки в Тепличном оставили под стражей

23.09.2020 | 13:07

В среду, 23 сентября, в Первомайском районном суде сообщили о продлении срока содержания под стражей предполагаемого убийцы и насильника из Засечного.

Речь идет о преступлении, которое было совершено 22 мая в пензенском микрорайоне Тепличном.

14-летняя девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе в Тепличном со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая возможного преступника, 41-летнего жителя Засечного, задержали.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал, хотя сам рассказал о том, что девочка якобы оскорбила его и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля, затем срок продлили до 23 сентября.

Ранее сообщалось, что мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки в Колышлее, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

В начале июня стало известно, что предполагаемый преступник заразился коронавирусом и его поместили в одну из больниц областного центра под надзор конвоя. В настоящее время он находится в СИЗО.

«Срок содержания под стражей продлен до 17 октября 2020 года», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.