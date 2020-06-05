Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|11:10
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Общество

Убийство девочки в Тепличном: задержанный заразился коронавирусом

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В пятницу, 5 июня, стало известно, что 41-летний житель Засечного, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в Тепличном, заражен коронавирусом.

По сведениям, которыми располагает PenzaInform.ru, в настоящее время мужчина находится в одной из больниц областного центра, где его охраняют.

Ранее сообщалось, что преступление было совершено 22 мая. Девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал, хотя сам рассказал о том, что девочка якобы его оскорбила и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля.

Мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Эту мразь ещё и лечат? Он место в больнице занимает?

Гость||

Какой ужас!Двойное убийство девочек!Если бы его не освободили после первого,а дали пожизненно то и второго убийства не было бы!Теперь медики должны его лечить,а сотрудники охранять!

Гость||

ТО есть, его еще и лечить за наш счет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу
ну опять его на 15 лет посадят. Выйдет он в 56 лет. У него еще будет время на двух девочек. ЗАЧЕМ таких людей сажать? он уже не исправится! или пожизненное ему, или эту тварь на электрический стул

Гость||

Он был задержан, где он мог заразится?

Имя: Гость
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