Убийство девочки в Тепличном: задержанный заразился коронавирусом

05.06.2020 | 10:50

В пятницу, 5 июня, стало известно, что 41-летний житель Засечного, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в Тепличном, заражен коронавирусом.

По сведениям, которыми располагает PenzaInform.ru, в настоящее время мужчина находится в одной из больниц областного центра, где его охраняют.

Ранее сообщалось, что преступление было совершено 22 мая. Девочка ушла из дома на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая стало известно, что предполагаемого преступника задержали.

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал, хотя сам рассказал о том, что девочка якобы его оскорбила и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля.

Мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.