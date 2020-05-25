В Сосновоборске вынесли приговор экс-министру Владимиру Стрючкову

25.05.2020 | 14:36

В понедельник, 25 мая, Сосновоборский районный суд признал бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова виновным в совершении преступления.

Ему назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Суд постановил учесть время пребывания под домашним арестом, а также взыскать с него компенсацию в размере полумиллиона рублей в пользу потерпевшей.

Экс-чиновник обвинялся в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Рассмотрение уголовного дела экс-министра началось в Сосновоборском районном суде 26 февраля. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

До оглашения приговора подсудимый оставался под домашним арестом.