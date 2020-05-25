Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мая 2020|15:59
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Криминал

В Сосновоборске вынесли приговор экс-министру Владимиру Стрючкову

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В понедельник, 25 мая, Сосновоборский районный суд признал бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова виновным в совершении преступления.

Ему назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Суд постановил учесть время пребывания под домашним арестом, а также взыскать с него компенсацию в размере полумиллиона рублей в пользу потерпевшей.

Экс-чиновник обвинялся в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Рассмотрение уголовного дела экс-министра началось в Сосновоборском районном суде 26 февраля. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

До оглашения приговора подсудимый оставался под домашним арестом.

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Гость||

Как-то маловато, честно говоря.

Гость||

Оба-на...

Гость||

Прокурор добавит)))

Гость||

Отлично!!!

Гость||

Санкции с 3х лет начинаются вроде? Почему так мало дали?

Гость||

Маловато

Гость||

По минимуму дали, по ч. 1 от 3 до 6 лет, так что 2,5 года бачки с баландой в обслуге потаскает, в зону конечно его не запустят, слишком уж "сладкий" и статья подходящая.

Гость||

Мало - не мало, но УДО по этой статье почти не бывает.

Гость||

минус то, что дома отсидел. маловато будет за подобное!

Гость||

По крайней мере - не соскочил!

Гость||

Стыдоба!!! Каково теперь жене и детям? Вот их жалко! Прославил на всю страну...

Гость||

Мдаааа, и амнистию не объявили в этом году, да и насильственные под амнистию не подпадают, мдаааа, Стручок.

Гость||

В кассационном суде приговор отменят.

Гость||

А интересно родители у него живы?

Гость||

Гость писал(a):

В кассационном суде приговор отменят.
не факт.

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Имя: Гость
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