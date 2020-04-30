Криминал

Экс-главе пензенского минздрава продлили срок домашнего ареста

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Экс-министру здравоохранения Пензенской области в очередной раз продлили срок домашнего ареста. Новая дата окончания меры пресечения – 23 мая.

Чиновник обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

26 февраля в Сосновоборском районном суде началось рассмотрение уголовного дела экс-министра. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе суда, слушания все еще продолжаются. Следующее назначено на 10:00 четверга, 7 мая.

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Гость||

Раньше всех самоизолировался.

Гость||

Вот теперь всем понятно как тяжело министру здравоохранения целый год под домашним арестом. Вот годок уже и отсидел ...

Гость||

Зато не заболеет вымышленным "вирусом"

Гость||

УМЫЛ РУКИ...

Гость||

А ему пропеллер сделают? Красавчик!

Гость||

Врятли

Гость||

Да кто же его посадит...? Он же не один там был! Да все во власти такие же извращенцы. Они на себя эту ситуацию примеряют! Дадут условно за минусом под домашним арестом и дети голубок на заслуженную пенсию!

Гость||

Ну, всем понятно, что это усатое ублюдище весь срок отсидит дома.

Гость||

Черного кобеля не отмыть до бела. Так создают ему отсидку дома. Противно.

Гость||

Разве может такой солидный человек кого-то изнасиловать? Копник пацан какой? Скорее всё было полюбовно и по договорённости, а потом с мужчины решили бабла срубить хорошую сумму иначе заявят, но что-то пошло не так или у чиновника денег таких не оказалось, возможен и такой вариант. Нужно очень осторожным быть сейчас с девицами мораль и порядочность у многих отсутствует.

Гость||

Просто еще кого-то покрывают. Что это за большое количество свидетелей, групповушка?

Гость||

За то не будет отвечать за развал медицины

Гость||

Гость писал(a):

Вот теперь всем понятно как тяжело министру здравоохранения целый год под домашним арестом. Вот годок уже и отсидел ...
полтора года, день за полтора

Гость||

Гость писал(a):

Ну, всем понятно, что это усатое ублюдище весь срок отсидит дома.
не отсидит дома! точно вам говорю! просто суды не работают, давно бы осудили. и по секрету, на 5 лет планируется

Имя: Гость
Комментарий:

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