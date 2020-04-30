Экс-главе пензенского минздрава продлили срок домашнего ареста

30.04.2020 | 12:11

Экс-министру здравоохранения Пензенской области в очередной раз продлили срок домашнего ареста. Новая дата окончания меры пресечения – 23 мая.

Чиновник обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

26 февраля в Сосновоборском районном суде началось рассмотрение уголовного дела экс-министра. На последующих заседаниях служители Фемиды слушали показания свидетелей, проводили опрос экспертов, исследовали письменные доказательства.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе суда, слушания все еще продолжаются. Следующее назначено на 10:00 четверга, 7 мая.