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Криминал | В Сосновоборске эксперты дали показания по делу Владимира Стрючкова

19.03.2020|17:40
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В четверг, 19 марта, в Сосновоборском районном суде продолжились слушания по уголовному делу в отношении экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стючкова.

«Заседание началось в 10:00 и завершилось около 16:00. Продолжился допрос свидетелей, а также экспертов, в том числе тех, кто в настоящее время находится в других областях. С ними установили видеосвязь», - рассказал порталу PenzaInform.ru администратор суда Рафик Керимов.

Следующее заседание состоится 24 марта. Служители Фемиды продолжат слушать показания свидетелей. Ранее сообщалось, что их по делу бывшего министра проходит много. Допрос каждого длится около часа.

Владимира Стрючкова обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины, а также в совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Все заседания по уголовному делу экс-чиновника проходят в закрытом режиме. Подсудимый находится под домашним арестом. Его привозят и увозят в Сосновоборск сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Судебные слушания начались 26 февраля.

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Гость|19.03.2020 17:59|

Не виновен!,жертва произвола следствия. Насильственных действий не было.

Гость|19.03.2020 18:10|

Ну и как Стрючковские печеньки ?Смотри не подавись,жалко только этого ..... не судят по другим статьям ,всем известно что это существо сделало с местным здравоохранением и со средствами которые на него выделялись.

Гость|19.03.2020 18:12|

и познаете истину, и истина сделает вас свободными

Гость|19.03.2020 18:18|

Мобилизовать на борьбу с вирусом. Пусть искупит.

Гость|19.03.2020 18:29|

А что делали свидетели пока он насиловал? свечку держали!!!!!

Гость|19.03.2020 18:32|

Я не понял потерпевшая думала что ее носилует министр или гражданин?

Гость|19.03.2020 18:34|

Гость|19.03.2020 18:18|

Мобилизовать на борьбу с вирусом. Пусть искупит.

На опыты сдать

Гость|19.03.2020 18:46|

Садисты не должны жить!!!

Гость|19.03.2020 18:49|

Гость писал(a):

Я не понял потерпевшая думала что ее носилует министр или гражданин?
начал как министр, а закончил как последяя скотина

Гость|19.03.2020 18:51|

Бедная женщина. Сколько вынести стыда,позора и унижений. Увидим решение нашего суда. Харви Ванштейну за два по согласию дали 23 года и в другом штате светит 28 лет по двум эпизодам.

Гость|19.03.2020 18:51|

Гость писал(a):

А что делали свидетели пока он насиловал?
Свидетели чего именно?

Гость|19.03.2020 18:52|

Гость писал(a):

Бедная женщина. Сколько вынести стыда,позора и унижений.
Ничё, Хиллари выдержит, у Клинтоншы невры крепкие. Стыд не дым глаза не выест

Гость|19.03.2020 18:53|

Гость писал(a):

нашего суда. Харви Ванштейну за два
Думаете у нас такие же дурачки в судах заседают как в америке?

Гость|19.03.2020 18:58|

хуже...

Гость|19.03.2020 19:07|

А чё "эксперты" экспертировали?

Качество или количество?

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Имя: Гость
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