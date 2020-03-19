19.03.2020 | 17:40

В четверг, 19 марта, в Сосновоборском районном суде продолжились слушания по уголовному делу в отношении экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стючкова.

«Заседание началось в 10:00 и завершилось около 16:00. Продолжился допрос свидетелей, а также экспертов, в том числе тех, кто в настоящее время находится в других областях. С ними установили видеосвязь», - рассказал порталу PenzaInform.ru администратор суда Рафик Керимов.

Следующее заседание состоится 24 марта. Служители Фемиды продолжат слушать показания свидетелей. Ранее сообщалось, что их по делу бывшего министра проходит много. Допрос каждого длится около часа.

Владимира Стрючкова обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины, а также в совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Все заседания по уголовному делу экс-чиновника проходят в закрытом режиме. Подсудимый находится под домашним арестом. Его привозят и увозят в Сосновоборск сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Судебные слушания начались 26 февраля.

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