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Криминал | Суд начал исследование письменных доказательств по делу В. Стрючкова

25.03.2020|11:40
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Во вторник, 24 марта, в Сосновоборске состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

Оно началось в 10:00 и продолжалось до 18:00.

«На слушании был осуществлен допрос эксперта, находящегося в другом регионе, посредством видео-конференц-связи», - рассказал порталу PenzaInform.ru администратор суда Рафик Керимов.

Также служители Фемиды исследовали письменные доказательства.

Следующее заседание назначено на 10:00 пятницы, 3 апреля. На нем продолжат исследовать письменные доказательства и допрашивать свидетелей, проходящих по делу.

Владимира Стрючкова обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины, а также в совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Все заседания по уголовному делу экс-чиновника проходят в закрытом режиме. Подсудимый находится под домашним арестом. Его привозят и увозят в Сосновоборск сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Судебные слушания начались 26 февраля.

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Гость|25.03.2020 11:50|

На нем продолжат исследовать письменные доказательства и допрашивать свидетелей, проходящих по делу. КТО КОМУ ПИСАЛ????? ОН ЕЙ, ИЛИ ОНА ЕМУ????? ОБЫЧНО В ТАКИХ ДЕЛАХ НА УШКО ШЕПЧУТ ДРУГ ДРУГУ ПЕРЕД ЭТИМ САМЫМ.......

Гость|25.03.2020 11:53|

Роман в письмах! Ну смешно до слез, ежу понятно, что идет затягивание рассмотрения дела, будь обычный смертный приговор вынесли бы за час, а тут вон оно что, письменные доказательства.

Гость|25.03.2020 12:00|

Я вам пишу. Чего же боле?

Гость|25.03.2020 12:09|

Стрючка на кичу!

Гость|25.03.2020 12:16|

Тянут до амнистии,ко Дню победы,дураку понятно.

Гость|25.03.2020 12:19|

Вот буду орать в голос над вами, придурками, когда его оправдают, а её за клевету закроют!!!!

Гость|25.03.2020 12:21|

На киче Стрючков пассивом станет.Вот дело и затягивают.Берегут его целомудренность.

Гость|25.03.2020 12:23|

Санта Барбара по сосновоборски. Сколько можно мусолить? Сажайте уж.

Гость|25.03.2020 12:25|

Гость писал(a):

Санта Барбара по сосновоборски. Сколько можно мусолить? Сажайте уж.
Как же его посадишь ,он же ..... и рот может открыть,и молчать не станет.)))))))

Гость|25.03.2020 12:27|

Слава господу Иисусу Христу!!! Волноваться начали многие верующие. Бог он всё видит и ЗЛО должно быть наказано.

Гость|25.03.2020 12:28|

Гость писал(a):

На киче Стрючков пассивом станет.
За базар отвечаешь? Фуфлыжник!

Гость|25.03.2020 12:28|

Почему прокурор Сосновоборского района срочно ушел в отпуск? Или запахло "керосином"?!

Гость|25.03.2020 12:29|

Гость писал(a):

Вот буду орать в голос над вами, придурками, когда его оправдают, а её за клевету закроют!!!!
Значит ты там был и свечку держал?Извращенец?

Гость|25.03.2020 12:34|

Гость писал(a):

Значит ты там был и свечку держал?Извращенец?[/qты чё несешь, свечник? какая связь между подставой и свечкой? дибил

Гость|25.03.2020 12:40|

Показуха одна, вот 22 апреля проголосуете за пожизненную неприкосновенность чинов и прочих тогда посмотрим на выступления в суде, а сейчас наслаждайтесь.

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Имя: Гость
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