Во вторник, 24 марта, в Сосновоборске состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.
Оно началось в 10:00 и продолжалось до 18:00.
«На слушании был осуществлен допрос эксперта, находящегося в другом регионе, посредством видео-конференц-связи», - рассказал порталу PenzaInform.ru администратор суда Рафик Керимов.
Также служители Фемиды исследовали письменные доказательства.
Следующее заседание назначено на 10:00 пятницы, 3 апреля. На нем продолжат исследовать письменные доказательства и допрашивать свидетелей, проходящих по делу.
Владимира Стрючкова обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины, а также в совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.
Все заседания по уголовному делу экс-чиновника проходят в закрытом режиме. Подсудимый находится под домашним арестом. Его привозят и увозят в Сосновоборск сотрудники уголовно-исполнительной системы.
Судебные слушания начались 26 февраля.
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На нем продолжат исследовать письменные доказательства и допрашивать свидетелей, проходящих по делу. КТО КОМУ ПИСАЛ????? ОН ЕЙ, ИЛИ ОНА ЕМУ????? ОБЫЧНО В ТАКИХ ДЕЛАХ НА УШКО ШЕПЧУТ ДРУГ ДРУГУ ПЕРЕД ЭТИМ САМЫМ.......