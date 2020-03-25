25.03.2020 | 11:40

Во вторник, 24 марта, в Сосновоборске состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

Оно началось в 10:00 и продолжалось до 18:00.

«На слушании был осуществлен допрос эксперта, находящегося в другом регионе, посредством видео-конференц-связи», - рассказал порталу PenzaInform.ru администратор суда Рафик Керимов.

Также служители Фемиды исследовали письменные доказательства.

Следующее заседание назначено на 10:00 пятницы, 3 апреля. На нем продолжат исследовать письменные доказательства и допрашивать свидетелей, проходящих по делу.

Владимира Стрючкова обвиняют в изнасиловании 27-летней женщины, а также в совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Все заседания по уголовному делу экс-чиновника проходят в закрытом режиме. Подсудимый находится под домашним арестом. Его привозят и увозят в Сосновоборск сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Судебные слушания начались 26 февраля.

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