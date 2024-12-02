«Рисан» запустил рассрочку до 5 лет на квартиры

02.12.2024 | 12:16

Компания «Рисан» предложила клиентам программу длительной рассрочки на период до 5 лет на квартиры в строящихся и сданных домах.

Ранее действовала только беспроцентная рассрочка до ввода дома, она доступна и сейчас. Однако короткий срок программы и, как следствие, высокие ежемесячные платежи не позволяли многим желающим ею воспользоваться.

Новый же инструмент поможет обзавестись собственным жильем на выгодных условиях с более комфортным платежом и станет альтернативой рыночной ипотеке.

Еще одно важное отличие - возможность приобрести с новой программой квартиру в сданном доме. Это оптимальный вариант для тех, кто готов быстро приступить к ремонту и переехать.

Размер первоначального взноса в базовом варианте программы составит 50%, однако возможно предоставление рассрочки и с меньшей суммой. Условия приобретения следует уточнить по телефону 51-51-51 или в любом офисе продаж «Рисана».

Купить квартиру могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Предоставление рассрочки на 5 лет возможно только в случае положительного заключения внутренней проверки, которая учитывает кредитную и судебную историю, долговые обязательства и другие параметры.

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