Город

UP-планировки: особенности нового формата квартир в Арбекове

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Необычные форматы квартир в Квартале возможностей Upgrade в Арбекове дарят новые сценарии жизни и позволяют воплотить в реальность то, о чем раньше можно было только мечтать.

Напомним, что квартал от строительной группы «Рисан» возводится на улице 65 лет Победы рядом с прудом: с холма отличные виды на воду и город, а уже скоро там появится современная набережная.

Понятие UP-квартира объединяет ряд планировок, которые отличаются от привычных: окном в санузле, тремя гардеробными или даже собственной просторной террасой.

Например, квартира с окном в ванной - это простор для дизайна, бодрящий душ на рассвете, сочные зеленые растения, которым достаточно света, свежий легкий ветерок из распахнутого окна жарким летом и расслабляющая ванна с видом на засыпающий город. Это совершенно новое восприятие пространства, которое все привыкли воспринимать темным и всегда включать свет, заходя.

Квартира с террасой - это преимущества частного дома, но для тех, кто любит городской комфорт и отдает должное удобствам квартиры. Там получится собирать друзей на вечеринке, ведь так удобно организовать вкусную еду на свежем воздухе, когда холодильник, вода и все удобства в соседней комнате.

Терраса подойдет и тем, кто не любит отдых в компании. Интроверты с комфортом смогут отдохнуть там в подвесном кресле, слушая любимый подкаст и наслаждаясь видом и покоем. Приверженцы здорового образа жизни наверняка будут использовать эту площадь для йоги или утренних тренировок: открытое пространство сделает занятия еще полезнее.

Три гардеробные в квартире - это возможность организовать пространство так, как всегда хотелось. Перфекционисты останутся довольны логичным расположением и идеальным порядком.

Отдельное помещение позволит разместить удобную систему хранения, не допустить скопления пыли и обеспечить необходимую температуру и влажность, если нужно будет оборудовать в одном из них комнату для хранения, к примеру, гитар. Коллекция туфель, рубашки для любого случая и наряды малышей будут на своих местах, так что выбор гармоничного образа для всей семьи станет любимым ритуалом.

Все эти форматы квартир доступны во втором строении квартала Upgrade - оно подходит семьям благодаря камерному двору и малышковым игровым площадкам. Рядом строятся башни - идеально для молодых, свободных и ценящих вдохновляющие виды. Подробнее о проекте можно узнать на сайте.

Чтобы забронировать квартиру или получить информацию об ипотеке, следует связаться с офисом «Рисан» по номеру 51-51-51.

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