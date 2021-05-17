Пензенцам рассказали, как выбрать школу для ребенка

17.05.2021 | 12:52

В Пензе родители вовсю подают заявления на прием в первый класс, комплектование уже началось и продлится до сентября. Самое время разобраться, как найти компромисс между качеством образования и расстоянием до школы.

При выборе учебного заведения есть две стратегии, которые по-своему хороши: отдать ребенка в ближайшую к дому школу или возить его в ту, которая выбрана по важным параметрам.

Первый вариант удобен всей семье и психологически комфортен для первоклассника. Можно не вставать слишком рано, не придется ехать в общественном транспорте с рюкзаком в час пик или нервничать в пробках, добираясь на своей машине. К тому же ниже риск опоздать на первый урок, а освоившись, ребенок обойдется без сопровождения взрослых. Минус в том, что в шаговой доступности может не оказаться школы хорошего уровня.

Второй путь выбирают те, кто привык вкладываться в развитие ребенка и готов даже возить первоклассника на другой конец города, если заведение престижное. Можно выбрать школу по рейтингу, наградам, качеству образования, числу успешных выпускников и даже контингенту учащихся. Правда, приоритетное право зачисления имеют те, кто живет рядом, и есть риск не войти в число счастливчиков.

Преимущества обоих вариантов объединяет в себе ситуация, когда дом расположен рядом с престижным учебным заведением. Это важный параметр, особенно если родители будущих первоклассников уже задумались о приобретении новой квартиры.

Так, например, на Западной Поляне находятся сразу два общеобразовательных учреждения, куда мечтают отдать своих детей многие пензенцы: Губернский лицей и лицей № 55. Здесь одновременно возводятся три современных жилых комплекса от строительной группы «Рисан».

Со школами повезло и микрорайону Арбеково. Здесь находится одно из самых востребованных учебных заведений города - многопрофильная гимназия № 13. Она неоднократно становилась победителем и лауреатом конкурсов «Лучшие школы России», «Школа года», «Лучшие школы губернии».

Если покупателя привлекает этот район, то стоит обратить внимание на новый квартал «Зеландия». В радиусе 1,5 км от него находятся 10 детсадов и 5 школ, в том числе упомянутая гимназия № 13.

Сам проект отлично подходит для семей с детьми: закрытая территория, двор-парк без машин, большой выбор просторных планировок, дворец спорта «Буртасы» через дорогу.

Узнать больше о «Зеландии» можно на сайте жилого комплекса и по телефону 51-51-51.