Первые жители «Квартета» получили ключи от своих квартир

26.10.2020 | 18:11

На прошлой неделе СГ «Рисан» сдала первый дом нового ЖК «Квартет» на ГПЗ и уже сегодня приступила к выдаче ключей собственникам жилых и коммерческих помещений.

Все 265 квартир в данном строении были распроданы еще за 1,5 месяца до ввода в эксплуатацию. Это можно расценить как комплимент компании и самому проекту.

Коммерческий директор Ольга Кускова напомнила, что слоган проекта «Где все сложилось как по нотам».

«Это действительно так: развитый район, современный арт-двор без машин, красивые холлы и, самое главное, функциональные планировки! Желаю новоселам быстрого ремонта, а тем, кто хочет жить в нашем самом мелодичном проекте, советую поторопиться. В продажу вышел финальный дом жилого комплекса «Квартет», - отметила она.

В «Квартете» застройщик пошел на нетипичный шаг: самая большая часть благоустройства сдана с первым домом, так что жители сразу могут оценить всю красоту и комфорт общественного пространства, а не ждать несколько лет до завершения проекта.

В условиях пандемии было решено отложить традиционный праздник двора и провести его весной, в теплую и солнечную погоду, когда значительная часть жильцов уже успеет сделать ремонт и переехать в новый комплекс.

Приобрести квартиру можно в остальных трех строениях жилого комплекса. Они аналогичны первому, так что можно составить о них представление, ознакомившись с этим домом и прогулявшись по двору.

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Жилой комплекс комфорткласса «Квартет» состоит из четырех домов. Он строится в зеленом районе Пензы, в 2,5 км от центра города.

Украшение двора - арт-объект «Эквалайзер» из призм с цветной светодиодной подсветкой. Он размещен на сцене-подиуме. Длина арт-объекта составляет более 12 метров. Большое внимание уделено озеленению, высажены крупные деревья, привезенные из зарубежных питомников, устроены газоны.

Двор свободен от машин. Наземные парковочные места находятся по периметру ЖК, подземный паркинг на 89 мест появится на завершающей стадии строительства.