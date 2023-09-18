Гора с плеч: пензячка рассказала, как избавилась от долгов

18.09.2023 | 09:00

Не многие из жителей Пензенской области могут похвастать тем, что никогда не занимали деньги у банков, микрофинансовых организаций (МФО), друзей или близких. Как свидетельствует статистика, количество выданных населению кредитов быстро растет. При этом увеличивается число тех, кому не хватает средств на регулярные платежи.

Жительница Пензы Мария Шитова работает медсестрой, после расторжения брака она осталась одна с ребенком на руках. Кредиты женщина была вынуждена брать, так как ей просто не хватало на жизнь.

Зарплата медика не позволяла расплатиться с финансовыми учреждениями, и долги росли, как снежный ком. В итоге сумма дошла почти до 700 тыс. руб. К помощи родственников и друзей женщина прибегать не хотела.

«Я несколько месяцев думала, как можно решить все, думала насчет рефинансирования. Но поняла: даже если я сейчас возьму в кредит больше, то и платить намного больше придется. И нашелся выход там, где не ждала», - рассказала Мария.

О банкротстве пензячка узнала в интернете. Она решила пройти процедуру с помощью юридической компании «Современная защита».

«Я увидела рекламу, заполнила анкету, со мной связались, все подробно объяснили и пригласили на консультацию. На консультации мы обсудили все возможные риски и начали работать», - пояснила женщина. Она уверена, что банкротство стало для нее наилучшим вариантом выхода из финансового тупика.

Процедура банкротства заняла около года (А49-4172/2022).

«Для меня процедура проходила совершенно спокойно. Я собрала документы, которые у меня попросили, предоставила их - и все. Больше никуда не ходила, ни о чем не переживала - я доверилась профессионалам», - отметила Мария.

Юрист-консультант компании «Современная защита» Кирилл Обухов объяснил, что банкротство - неотъемлемое право любого гражданина. Процедура регламентируется законом 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года и проводится в арбитражном суде по месту прописки.

«Мы живем в мире мелких кредитов, кредитных карт, микрофинансовых организаций. Граждане часто даже не задумываются о том, какие проценты они будут платить. Мы сталкиваемся с ситуациями, что долг человека, у которого появились финансовые трудности с оплатой по займам, за несколько месяцев вырастает в два-три раза», - рассказал Кирилл Обухов.

Невозможность погасить долг - это стресс для любого. Постоянные звонки из отделов взыскания задолженностей, коллекторов, психологическое давление только начало. Затем кредитор обращается в суд с исковым заявлением, получает исполнительный лист - так в жизнь должника приходят судебные приставы.

Начинается самое страшное - принудительное взыскание задолженности. Приставы имеют право арестовать счета и удерживать поступающие на них средства. Также к мерам взыскания относятся запреты на регистрационные действия с имуществом, на выезд за пределы страны, выезд приставов по месту регистрации.

«В таких случаях я рекомендую гражданам не медлить и записываться к нам, в компанию «Современная защита», на бесплатную консультацию. Самое главное - обратиться в квалифицированную организацию, где специалисты знают, о чем говорят. Второе - не бояться и делать. Результат не заставит себя ждать», - подчеркнул юрист.

Если говорить о самой процедуре банкротства, то она проходит в два этапа. На первом, подготовительном необходимо собрать и подготовить все документы для подачи заявления в арбитражный суд. Второй этап - судебная процедура списания долгов. По результатам судебного процесса формируется отчет о финансовом положении гражданина, а затем выносится определение о списании задолженности.

Стоит отметить, что гражданин во время прохождения процедуры имеет право получать доход в размере прожиточного минимума на себя и детей (при их наличии). Также важно знать, что за гражданином сохраняют право получать социальные пособия, выплаты на детей, алименты и декретные.

Многие опасаются, что банкротство плохо отразится на кредитной истории, однако это заблуждение.

«Процедура положительно сказывается на кредитной истории. Ситуация становится такой, будто клиент ранее кредитов не брал. Конечно, рассчитывать на получение миллиона в таком случае нельзя, но простые потребительские, бытовые кредиты банки могут одобрить», - уверен Кирилл Обухов.

Юрист подчеркнул: информация, что процедура имеет плохие последствия, в корне неверна, а банкротство уже перестало иметь негативное значение и превратилось в обычную процедуру.

«Это процесс сложный и громоздкий, который от начала до конца нужно вести грамотно и правильно, чтобы избежать проблем в ходе процедуры. Именно поэтому нужно обращаться к квалифицированным специалистам», - подчеркнул он.

Мария также посоветовала жителям Пензы отринуть сомнения и воспользоваться своим правом на списание долгов.

«Надо не бояться, надо приходить, общаться и делать. Нужно довериться профессионалам, ведь обычные люди, которые не в курсе юридических тонкостей, проблему долгов не решат», - сказала она.

«Современная защита» - юридическая компания, специализирующаяся на банкротстве физических и юридических лиц. Офисы компании есть в 34 городах России. Юристы фирмы успешно решили уже более 17 тысяч кейсов в области банкротства, сохранили имущество и спасли своих клиентов от давления коллекторов.

Телефон +7 (8412) 99-39-16.

Адрес: улица Московская, 74, 2-й этаж, офис 208.

Сайт - penza.sovz.ru.

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