Стали известны нюансы зачисления детей в сад или первый класс

10.08.2022 | 11:31

В преддверии нового учебного года у многих родителей детсадовцев и школьников возникают вопросы о том, какие документы требуются для поступления в образовательные учреждения и каков порядок этого процесса.

В среду, 10 августа, разъяснения дали замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева и министр образования региона Алексей Комаров.

- Какие документы необходимо собрать для поступления ребенка в детсад и школу?

Алексей Комаров:

- Минпросвещения РФ упростило прием детей в дошкольные организации. Родители и законные представители теперь вправе не представлять медицинское заключение, которое требовалось раньше. Тем не менее существует определенный перечень документов, которые необходимо сдать перед поступлением ребенка в детсад.

Это документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, подтверждение установления опеки, заключение психолого-медико-педагогической комиссии и документ, подтверждающий потребность в обучении в оздоровительной группе. В последних трех случаях при необходимости нужно будет объяснить ситуацию.

Кроме того, потребуются свидетельства о рождении ребенка и о его регистрации по месту жительства или пребывания.

- Что делать, если нет свидетельства о регистрации?

Алексей Комаров:

- Нужно будет предъявить документ, содержащий сведения о месте пребывания и фактического проживания ребенка.

Марина Воробьева:

- Мне хотелось бы внести ясность в ситуацию. С этого года родители могут не проходить осмотр для заполнения формы 026У, которая всегда заполнялась для новичков. Сейчас любой ребенок в РФ раз в год проходит профилактический осмотр. В зависимости от возраста он посещает необходимых специалистов и сдает анализы. Если родители побеспокоились о здоровье ребенка и прошли медосмотр весной, зимой и даже прошлой осенью, и год еще не прошел, то медицинская организация сама заполняет форму 026У и передает в детсад. То есть родители не ходят по врачам.

- Что остается обязательным для поступления в детсад или в первый класс?

Марина Воробьева:

- Конечно, любому родителю будет неприятно, если в группе окажется ребенок с педикулезом, стоматитом или энтеробиозом. Поэтому за три дня новичка должен осмотреть врач-педиатр. Кроме того, мы рекомендуем тем, у кого ребенок не посещал детсад более месяца, сдать кал на энтеробиоз.

- Будут ли перед 1 сентября организованы дополнительные приемы врачей-педиатров?

Марина Воробьева:

- В Пензе, Кузнецке, Пензенской районной больнице и учреждениях других муниципалитетов с большим количеством детей 29, 30, 31 августа будут действовать дополнительные пункты выдачи справок. Прием будут вести педиатры и фельдшеры. Мы говорим не только о тех детях, которые впервые приходят в детсады, но и о тех, кто возвращается с каникул.

Хочу обратиться к родителям дошкольников и школьников. Некоторые из них могут проходить обследование в частных клиниках и умалчивать о серьезных заболеваниях ребенка, таких как эпилепсия, бронхиальная астма, сахарный диабет. Я убедительно прошу не скрывать эту информацию. В образовательном учреждении должны знать особенности здоровья воспитанника, чтобы при необходимости оперативно оказать помощь.

- В сентябре специалисты прогнозируют возможность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Какие меры профилактики должны соблюдаться в образовательных учреждениях?

Марина Воробьева:

- В каждом детсаду, в каждой школе обеспечивается входной контроль - проводится измерение температуры. Кроме того, при необходимости будем разделять потоки.

- Сейчас завершается прием детей в первый класс. Какие документы требуются?

Алексей Комаров:

- Прием первоклашек стартовал 1 апреля, он проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. В первый класс зачисляют ребенка, достигшего 6,5 года и не старше 8. Однако будущие первоклассники могут быть младше или старше. Для этого должно быть разрешение психолого-медико-педагогической комиссии. В первую очередь это касается детей с особенностями психического развития.

- Какие существуют варианты подачи документов на зачисление первоклашек?

Алексей Комаров:

- Это можно сделать несколькими способами. Первый - лично явиться в школу, второй - заполнить электронную форму на портале госуслуг. Третий способ - отправить заявление по e-mail на официальный электронный адрес школы, но в этом случае все равно придется принести лично оригиналы и заверенные копии документов. И четвертый вариант - отправить их заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отмечу, что каждая школа внутренним приказом назначает для приема первоклашек ответственное лицо. Родители, прежде чем зачислить ребенка, знакомятся со всей документацией, размещенной на сайте организации и на сайте Министерства образования Пензенской области.

- Кого принимают в первый класс в первую очередь, а кого - в последнюю?

Алексей Комаров:

- По новым правилам действует очень строгий и прозрачный принцип очередности. Сначала зачисляют детей по месту жительства, причем в первую очередь льготников и внеочередников. Их список закреплен на федеральном уровне. Это дети-инвалиды, школьники из малообеспеченных семей, дети военнослужащих и родителей-инвалидов.

Если по территориальной принадлежности всех приняли и больше заявлений никто не подал, можно принимать детей из других районов.

- В Пензе есть ряд учебных заведений, в основном это гимназии, в которые стараются поступить дети из разных районов города. Для них принцип территориальности будет соблюдаться так же строго, как и для обычных школ?

Алексей Комаров:

- Да. Правила для всех одинаковые, и мы не уклоняемся от этого курса. Прием детей, проживающих на территориях других образовательных организаций, ведется только в том случае, если остаются свободные места.

- Сколько детей в Пензенской области в этом году пойдет в первый класс?

Алексей Комаров:

- Сейчас еще рано говорить об этом, точное количество будет известно после 5 сентября. Однако по прогнозам в регионе более 13 800 первоклашек, а всего школьников в области более 120 тысяч.