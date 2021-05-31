«Билайн»: Мы решаем главную задачу - качественный сервис для клиентов

31.05.2021 | 09:11

«Билайн» продолжает меняться: компания улучшила качество мобильного интернета и предлагает фишки для клиентов, чтобы они оценили все возможности обновленной сети, а перед началом летнего сезона еще запустила актуальное предложение для дачников. Подробно обо всем этом рассказал директор отделения «Билайна» в Пензенской области Александр Мудрецов.

- Как вы оцениваете темпы развития сети в Пензе и районах области? Что вам уже удалось сделать в этом году?

- Безусловно, очень позитивно. За год скорость 4G-интернета в Пензенской области разогналась почти на 30%, и мы значительно расширили покрытие LTE-cети. Теперь можно качать и смотреть фильмы онлайн, общаться по видеосвязи откуда угодно - и скорости хватит на все, ничего не зависнет!

Лидерами по росту пользовательских скоростей стали крупные населенные пункты Пензенского, Сердобского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Бессоновского, Мокшанского, Городищенского, Колышлейского и Наровчатского районов. В этих районах скорости интернет-серфинга выросли примерно на 45%.

Новые базовые станции появились во всех четырех районах Пензы. Отмечу, что стабильным 4G-интернетом от «Билайн» можно пользоваться и внутри зданий: при нахождении в торговых или бизнес-центрах, на вокзалах, внутри спортивных объектов, в больницах и вузах контент доставляется в смартфоны наших абонентов так же быстро, как, например, на улице. Отдельное внимание мы уделяем жилым массивам, чтобы скорости было достаточно для учебы и работы, доступа к развлекательным сервисам, участия в онлайн-конференциях со смартфона и загрузки тяжелых файлов.

Наша цель - сделать так, чтобы клиенты пользовались мобильным интернетом, не задумываясь о том, где будет лучше ловить!

- Прошлый год стал годом «удаленки» и ускорил темпы нашей диджитализации - мы работали и общались онлайн, покупали через интернет и даже встречались на zoom-вечеринках. Чтобы справиться с таким скачком трафика, вы строили новые базовые станции?

- Главный вызов года - пандемия, которая существенно изменила уклад жизни людей и бизнеса. Период пандемии абсолютно не повлиял на реализацию наших планов.

Мы поддерживаем высокий темп развития сети, решая главную задачу - качественный сервис для наших клиентов. За два последних года число базовых станций увеличилось на 40%, сейчас уже почти 95% вышек связи «Билайн» в Пензенской области оснащены технологией LTE.

Нам важно не только строить новые базовые станций, но и максимально использовать ресурсы нашей инфраструктуры. В марте наши технические специалисты перестроили еще 5 МГц в диапазоне 1 800 МГц под сеть LTE, теперь многие базовые станции используют полосу 15 МГц вместо 10 МГц, как было ранее. Это позволило нарастить емкость сети, благодаря чему скорости мобильного интернета у жителей области выросли еще на 15% и остаются стабильными даже при высокой нагрузке на сеть.

Судя по обратной связи, абоненты «Билайна» уже заметили изменения в качестве мобильных сервисов, все больше отдавая предпочтение интернет-серфингу со смартфонов и активнее пользуясь возможностями обновленной 4G-сети «Билайн». Сейчас на сеть четвертого поколения приходится основная часть мобильного трафика, особенно в городах.

- Сделано много. Какие у вас планы на этот год?

Дальше расширять покрытие сети, что поможет нам строить непрерывную связь. У абонентов меняется формат понятия «отсутствие связи». Если раньше это была невозможность совершить звонок, то сегодня «плохая связь» - это долгое скачивание или сложности входа в инстаграм.

Мы телеком-компания, наша задача - обеспечить жителей качественным интернетом. И это, кстати, не про скорость в 5 Мбит/с и не про 10 или 20 Мбит/с. Клиент мыслит другими категориями: «Я включил видеоролик, он сразу загрузился в HD-качестве. Я еду в машине и разговариваю по видео, и звонок не обрывается». Поэтому мы сфокусированы на улучшении доступности и скорости мобильной связи не только в городах, но и в области, а также на дорожных магистралях.

- А значит, жителям нужно больше интернета?

- В целом в Пензенской области рост трафика в сети 4G «Билайн» составил более 60% год к году, а среднемесячный объем интернет-трафика, скачиваемого жителем региона, приближается к 15 ГБ. Кстати, в нашей тарифной линейке «Близкие люди» можно делиться интернетом, подключив смартфоны, планшеты, навигаторы и другие гаджеты к своему номеру.

А чтобы в полной мере оценить возможности сети «Билайн», до 30 июня жителям Пензы мы дарим в подарок 20 ГБ каждый месяц в течение двух лет. Причем всем - и тем, кто только подключился, и тем, кто уже пользуется тарифами «Близкие люди 1» и «Близкие люди 2».

Воспользоваться предложением легко: достаточно скачать приложение «Мой Билайн» и в разделе «Скидки и предложения» подключить опцию «Пакет интернета 20 ГБ» без абонентской платы и платы за подключение.

- Впереди летний сезон, а значит, многие уедут из города на дачу. И там тоже нужен мобильный интернет.

- Да, конечно! А как без интернета узнать инструкцию по изготовлению мебели из паллета и создания «вертикального сада», где дешевле купить гамак и какой самый вкусный рецепт шашлыка. Это раньше дача была местом, куда приезжали, чтобы в первую очередь работать: копать, сажать, строить. Сегодня же дача становится все больше про удовольствие.

Поэтому мы предлагаем дачникам и тем, кто просто планирует проводить время за городом, роутер или модем с поддержкой 4G по выгодной цене. Ну и без бонусов наш клиент не останется: в подарок мы даем полугодовую скидку в 50% на абонентскую плату и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение.

Мы уверены, что переезд на дачу ни в коем случае не должен быть связан с вынужденным снижением интернет-активности. Новое акционное предложение так и называется - «Возьми интернет на дачу».

Отмечу, что эта акция рассчитана до конца лета - до 31 августа. Всегда следует помнить, что количество предлагаемых товаров ограничено.

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что «Билайн» взял высокие темпы развития своей инфраструктуры как в городах, так и в большинстве районов Пензенской области. Сейчас наши клиенты могут использовать все преимущества быстрого и стабильного мобильного интернета вне зависимости от своего местоположения.

*Более подробную информацию обо всех акциях, предложениях, тарифах и многом другом можно найти на сайте beeline.ru.