Рафик Ибрагимов: Хочу, чтобы люди жили в самом прекрасном месте

14.04.2021 | 09:54

Город Спутник, как всегда, на слуху. Во второй раз подряд он стал победителем престижной премии страны «ТОП ЖК». Ведется строительство новых домов, в том числе самых высоких в регионе. Застройщик приступил к возведению восьмого уже для микрорайона детского сада. Словом, есть о чем поговорить с руководителем этого масштабного проекта, генеральным директором строительного холдинга «Термодом» Рафиком Ибрагимовым.

- Рафик Анверович, буквально только что мир отметил годовщину покорения человеком космоса. Впрочем, человек смотрит и на дела земные. На земле вы строите почти космический объект - Город Спутник. На орбите Пензы микрорайон уже 14 лет. Оцените ли вы этот «полет» как нормальный?

- Вы знаете, мы сделали много для того, чтобы о нашем проекте говорили по всей стране. То, что нам удалось построить в чистом поле красавец город, и так говорит о многом. 40 тысяч человек сейчас выбрали Спутник своим домом. Сюда переехали семьи и с севера России, и из южных стран-соседей. Переехали потому, что видят, насколько привлекательно это место для жизни. Именно для той жизни, которую все хотят: доступное жилье, уютный двор, нормальные дороги, большая ухоженная зона для отдыха неподалеку от дома; все хотят в магазин рядом, в тренажерный зал, детский сад, поликлинику, школу. В Спутнике это либо уже есть, либо существует в планах, а все, что мы планируем, мы строим.

- Дорого обходится содержание такого проекта?

- Мы хотим, чтобы у жителей и гостей Города Спутника было хорошее впечатление от микрорайона и его атмосферы. Для его поддержания нужны вложения. Это деньги холдинга, которые мы направляем на благоустройство набережной, ямочный ремонт дорог, освещение и многое другое. Это те деньги, которых в нужном количестве нет у отвечающих за развитие территории органов власти. Поэтому иногда возникает мнение, что именно холдинг отвечает вообще за все в микрорайоне, в социальных сетях нас даже называют «администрацией Спутника».

Как я и сказал, люди видят в нас тех, кто отвечает буквально за все, что происходит или не происходит в микрорайоне. Фактически это не совсем так, но в любом случае - это наша ответственность, которую мы ощущаем. И когда кто-то незаслуженно критикует нас даже за то, что не входит в нашу компетенцию, мы все равно принимаем эту критику, анализируем, проводим опросы населения. Каждый год наши сотрудники ходят по квартирам и спрашивают, что нужно жителям для полного счастья. И затем мы работаем с этими анкетами.

Вложений холдинга в Спутник много - и текущих, и разовых. В инфраструктуру мы инвестируем ежегодно. 2 миллиарда рублей собственных средств ушло в строительство дорог. Сейчас они приняты на обслуживание муниципальными властями, но каждый месяц мы продолжаем выделять деньги на те или иные цели, потому что понимаем, что бюджет сельсовета не осилит все. Инвестиции в набережную составили 1,2 миллиарда рублей, а ежемесячно на обслуживание ее уходит еще миллион. И это только наши расходы, уже без какого-либо софинансирования.

В энергоснабжение микрорайона мы вложили 700 миллионов, в газоснабжение - 400 миллионов. В строительство трех детских садов в сумме - 155 миллионов. Новой детской поликлинике совсем недавно мы помогли на хорошую сумму приобрести оборудование. В строительство школы на 1 100 мест холдинг инвестировал 380 миллионов рублей.

- А когда в планах появилась новая школа?

- Генеральный план Города Спутника создан давно. Периодически мы прибегаем к нему, чтобы напомнить о наших планах по строительству 100-тысячного микрорайона. И в нем, надо сказать, заложено четыре (!) школы. О необходимости строительства второй школы мы говорили еще тогда, когда закладывали первую. Не секрет, что в Спутнике нет проблем с демографией. Здесь самый высокий показатель рождаемости в регионе. В половине семей - по 2-3 ребенка.

В 2019 году мы за свои деньги подготовили проектно-сметную документацию школы на 2 400 мест. Это современная и дорогая школа, с лучшим оборудованием и условиями для учебы. Нас заверяли, что есть договоренности с Москвой о софинансировании проекта еще в 2020 году. Затем из-за кризиса бюджет начали пересматривать, и в итоге сроки строительства сдвинулись. Мы ждем разрешения этой ситуации.

Сейчас есть громкие политические активисты, которые утверждают, что мы должны строить школу за свои деньги. При этом они много говорят, но мало делают сами и, уж конечно, не готовы вложить ни рубля. Я уже перечислил часть тех расходов, которые мы берем на себя каждый год. Представляете, как строительство 2-миллиардной школы полностью за счет застройщика может сказаться на других проектах, которых жители Спутника тоже ждут? Но даже при этом не надо сомневаться, что при софинансировании мы ничего не вложим сверх проекта.

Мы представляем бизнес, и это социально ориентированный бизнес. Мы строим дома, при этом думая, где станут гулять и отдыхать жители этих домов, куда будут ходить их дети. Важно понимать, как работает государственно-частное партнерство. Мы сотрудничаем с властью и помогаем ей, ведь у нас в приоритете стоят одни интересы - решение вопросов людей. Такая помощь должна быть взаимна и своевременна.

- Следует ли из этого, что развитие Города Спутника продолжится?

- Несомненно. Сейчас проект реализован лишь наполовину. Как я и сказал, однажды население Спутника будет насчитывать 100 тысяч человек. Сейчас мы строим самые высокие в Пензе дома жилого комплекса «Созвездие»*, скоро приступим к возведению крупнейшего в регионе торгово-развлекательного комплекса «Галактика».

Мы не оставляем планы по развитию набережной, которая в итоге соединит Спутник с селом Засечным, а тропа здоровья «Ритм» увеличится до 5 километров. Прорабатываются вопросы благоустройства мест для прогулок жителей Спутника на правобережье Суры. И мы продолжим возводить дома и всю необходимую социальную инфраструктуру. Вместе с властью мы хотим решить вопрос с дорожными развязками.

А еще открываем центры добрососедства в наших жилых комплексах, чтобы люди воспитывались, сами себя приучали к порядку, дисциплине и культуре поведения и общения; чтобы мы вместе надолго сохраняли то, что сделано и будет сделано в Спутнике.

Тысячи людей уже доверились нашим идеям, и мы не хотим их подводить. Мы хотим, чтобы через несколько лет они жили, возможно, в самом прекрасном месте России. Одном из самых удобных для жизни - как минимум!

*Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) - ООО «СЗ «Созвездие», проектные декларации на наш.дом.рф.