Почему стали говорить «хватит валять дурака»?

Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

После выходных некоторые коллеги с трудом принимаются за работу. «Хватит валять дурака!» – говорим мы и другим, и себе. А что это значит?

Хватит валять дурака - фраза всегда звучит неодобрительно и призывает вести себя разумно. Потому что «валять дурака» значит «бездельничать, праздно проводить время» или «дурачиться, притворяться непонимающим и даже глупым».

А еще говорят: «Что ты ваньку валяешь?» То есть делаешь глупости. Звучит грубо, но именно ванька - ключ к объяснению значения.

Эти выражения связаны со старинной русской игрушкой ванькой-встанькой. В ней воплотился образ сказочного Иванушки-дурачка.

У игрушки ваньки-встаньки (по-другому неваляшки) основание значительно тяжелее верха. Поэтому, сколько ее ни толкай, как ни пытайся свалить, она возвращается в стоячее положение.

Дети с удовольствием играли с ванькой-встанькой, дурачились. А взрослому, серьезному человеку не пристало ваньку или дурака валять. Эта мысль и сохранилась в устойчивом обороте.

