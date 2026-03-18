Наденьте бахиллы или бахилы - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Наденьте бахилы!» - просят нас, когда мы входим в поликлинику, в музей. Что это такое бахилы и сколько букв Л в слове?

«Бахилы» пишутся с одним Л. Сегодня все знают, что это чехлы или защитные чулки, которые надевают поверх обуви, чтобы сохранить чистоту помещения от уличной грязи.

В бахилах хирурги входят в операционную; физики, химики - в лабораторию; пациенты - в кабинет к врачу. Современные бахилы используются, как правило, в гигиенических целях и делаются из пластика или полиэтилена.

Само слово живет в русском давно. Крестьяне носили бахилы - холщовые или кожаные мешки, завязывали их под коленями, а надевали поверх лаптей для тепла. Бахилами называли также рабочую обувь - большую, бесформенную.

У охотников и рыболовов бахилы тоже в чести. Только другие - высокие мягкие сапоги с закрывающими бедро голенищами, в которых смело можно идти по болоту или по воде, они не пропускают воду. Такие бахилы когда-то шили из цельного куска кожи, а сегодня делают из резины.

