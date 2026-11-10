В Пензе готовятся к капитальному ремонту моста на улице Токарной

В Пензе начали подготовительные работы к капремонту моста на улице Токарной, сообщил в соцсетях во вторник, 10 ноября, глава города Олег Денисов.

Проектом предусмотрено усиление опор, замена большей части балок, инженерных коммуникаций, а также восстановление дорожного полотна. Ширина проезжей части и двух тротуаров моста не изменится.

Для доступа спецтехники и доставки материалов возведут технологическую эстакаду, а для пешеходов - временный мост.

«Переправу планируется открыть до конца года. Маршрут объезда пройдет по Ростовской», - сообщил Олег Денисов.

Контракт рассчитан до 2028 года. На создание документации и подготовительные работы направят 328 592 976 рублей, на непосредственно капитальный ремонт - 231 667 220 рублей.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 000 000 рублей, в 2024-м - в 1 038 893 460.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.