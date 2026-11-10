В Пензе готовятся к капитальному ремонту моста на улице Токарной

Общество

В Пензе готовятся к капитальному ремонту моста на улице Токарной
Печать
Max

В Пензе начали подготовительные работы к капремонту моста на улице Токарной, сообщил в соцсетях во вторник, 10 ноября, глава города Олег Денисов.

В Пензе готовятся к капитальному ремонту моста на улице Токарной

Проектом предусмотрено усиление опор, замена большей части балок, инженерных коммуникаций, а также восстановление дорожного полотна. Ширина проезжей части и двух тротуаров моста не изменится.

Для доступа спецтехники и доставки материалов возведут технологическую эстакаду, а для пешеходов - временный мост.

В Пензе готовятся к капитальному ремонту моста на улице Токарной

«Переправу планируется открыть до конца года. Маршрут объезда пройдет по Ростовской», - сообщил Олег Денисов.

Контракт рассчитан до 2028 года. На создание документации и подготовительные работы направят 328 592 976 рублей, на непосредственно капитальный ремонт - 231 667 220 рублей.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 000 000 рублей, в 2024-м - в 1 038 893 460.

В Пензе готовятся к капитальному ремонту моста на улице Токарной

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мост ремонт реконструкция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!