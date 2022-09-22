Назван простой способ избавиться от болей в спине

22.09.2022 | 07:03

«Основная причина остеохондроза - неправильное распределение нагрузки на позвоночник, которое приводит к изменению хрящевой ткани в местах избыточного давления, — говорит врач-невролог городской поликлиники №2 Любовь Макарова. — Большое заблуждение, что причина остеохондроза — это отложение солей в позвоночнике. При остеохондрозе нарушается строение, а также функция межпозвоночных дисков, которые обеспечивают нашему позвоночнику гибкость и подвижность. Спровоцировать болезнь могут травмы позвоночника, инфекции, ослабленные мышцы спины, сутулость и боковое S-образное искривление позвоночника, перетаскивание тяжестей и просто длительное удержание неудобной позы. Не исключено, что не последнюю роль в этом играет наследственная предрасположенность».

Если у вас регулярно болит спина, не спешите применять разогревающие кремы, делать упражнения из лечебной физкультуры, массаж или физиотерапию. Для начала обратитесь к врачу, сдайте общий анализ крови и биохимический на С-реактивный белок, общий анализ мочи. При необходимости сделайте компьютерную и магнитно-резонансную томографию, указывают специалисты.

Если обострение остеохондроза подтвердится, врач назначит лечение, направленное на купирование болевого синдрома, нормализацию мышечного тонуса, восстановление объема движений.

Чтобы снять острый приступ боли, вызванной защемлением нервных корешков, при остеохондрозе назначают обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств. Принимать их следует только коротким курсом во избежание побочных эффектов, подчеркивают врачи.

Кроме того, при обострении могут применяться спазмолитики, миорелаксанты (они помогают расслабить мышцы), успокоительные, препараты для восстановления нервных волокон (витамины группы В) и для улучшения кровообращения. Обмен веществ в хрящевой ткани межпозвонковых дисков и суставов помогут улучшить хондропротекторы.

Иногда пенсионеры при болях в спине используют проверенные народные средства, которые им отлично помогают.

«Смешайте столовую ложку сока алоэ и 30 граммов густого цветочного меда, добавьте по капле эфирных масел эвкалипта, сосны, розмарина и перемешайте. Затем добавьте небольшими порциями 100 г медицинского вазелина. Готовую мазь втирайте в кожу шеи при появлении дискомфортных ощущений», - советуют пенсионерка Альбина Семеновна.

Поможет и свежий лист хрена, считает любительница народных средств. Его надо хорошенько размять, смазать густым медом и наложить на заднюю поверхность шеи. Зафиксировать компресс полиэтиленовой пленкой, теплой тканью и марлевым бинтом. Подержать 1-2 часа.

«200-250 граммов высушенных и измельченных листьев березы с утра залейте 3-5 литрами кипящей воды, накройте крышкой и оставьте для настаивания на 6—8 часов. Вечером настой процедите и добавьте в ванну с горячей водой. Пациенту с остеохондрозом рекомендуется полежать в такой ванне 20-30 минут. Важно следить за тем, чтобы вода оставалась горячей. После процедуры необходимо укутать проблемную зону позвоночника и лечь под одеяло», - рекомендовала Альбина Семеновна.