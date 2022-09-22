Сетевое издание|18+|Четверг|22 сен 2022|07:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Назван простой способ избавиться от болей в спине

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

«Основная причина остеохондроза - неправильное распределение нагрузки на позвоночник, которое приводит к изменению хрящевой ткани в местах избыточного давления, — говорит врач-невролог городской поликлиники №2 Любовь Макарова. — Большое заблуждение, что причина остеохондроза — это отложение солей в позвоночнике. При остеохондрозе нарушается строение, а также функция межпозвоночных дисков, которые обеспечивают нашему позвоночнику гибкость и подвижность. Спровоцировать болезнь могут травмы позвоночника, инфекции, ослабленные мышцы спины, сутулость и боковое S-образное искривление позвоночника, перетаскивание тяжестей и просто длительное удержание неудобной позы. Не исключено, что не последнюю роль в этом играет наследственная предрасположенность».

Если у вас регулярно болит спина, не спешите применять разогревающие кремы, делать упражнения из лечебной физкультуры, массаж или физиотерапию. Для начала обратитесь к врачу, сдайте общий анализ крови и биохимический на С-реактивный белок, общий анализ мочи. При необходимости сделайте компьютерную и магнитно-резонансную томографию, указывают специалисты.

Если обострение остеохондроза подтвердится, врач назначит лечение, направленное на купирование болевого синдрома, нормализацию мышечного тонуса, восстановление объема движений.

Чтобы снять острый приступ боли, вызванной защемлением нервных корешков, при остеохондрозе назначают обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств. Принимать их следует только коротким курсом во избежание побочных эффектов, подчеркивают врачи.

Кроме того, при обострении могут применяться спазмолитики, миорелаксанты (они помогают расслабить мышцы), успокоительные, препараты для восстановления нервных волокон (витамины группы В) и для улучшения кровообращения. Обмен веществ в хрящевой ткани межпозвонковых дисков и суставов помогут улучшить хондропротекторы.

Иногда пенсионеры при болях в спине используют проверенные народные средства, которые им отлично помогают.

«Смешайте столовую ложку сока алоэ и 30 граммов густого цветочного меда, добавьте по капле эфирных масел эвкалипта, сосны, розмарина и перемешайте. Затем добавьте небольшими порциями 100 г медицинского вазелина. Готовую мазь втирайте в кожу шеи при появлении дискомфортных ощущений», - советуют пенсионерка Альбина Семеновна.

Поможет и свежий лист хрена, считает любительница народных средств. Его надо хорошенько размять, смазать густым медом и наложить на заднюю поверхность шеи. Зафиксировать компресс полиэтиленовой пленкой, теплой тканью и марлевым бинтом. Подержать 1-2 часа.

«200-250 граммов высушенных и измельченных листьев березы с утра залейте 3-5 литрами кипящей воды, накройте крышкой и оставьте для настаивания на 6—8 часов. Вечером настой процедите и добавьте в ванну с горячей водой. Пациенту с остеохондрозом рекомендуется полежать в такой ванне 20-30 минут. Важно следить за тем, чтобы вода оставалась горячей. После процедуры необходимо укутать проблемную зону позвоночника и лечь под одеяло», - рекомендовала Альбина Семеновна.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте