Вечером в субботу, 28 ноября, пензенский «Дизель» сыграл домашний матч с московским ХК «Звезда».

Счет открыли гости, на первой минуте отправив шайбу в ворота пензенцев. На 8-й минуте дизелист Тимур Муханов огорчил московского голкипера. Перед самым концом периода хоккеисты «Звезды» забили второй гол.

Во втором игровом отрезке, на 22-й минуте, гости увеличили разрыв.

В последнем периоде, на 54-й минуте, отметился пензенец Олег Погоришный, а перед самым концом матча - Владимир Михалев. Счет стал равным - 3:3. Игра перешла в овертайм.

Исход встречи определила серия буллитов. Решающее очко пензенской команде принес Владимир Михалев. Игра завершилась победой «Дизеля» со счетом 4:3.

26 ноября пензенцы встретились на своем льду с воскресенским «Химиком». Игра закончилась поражением дизелистов со счетом 2:5.

Следующий матч состоится 30 ноября. Соперником пензенской команды станет ХК «Динамо СПб».