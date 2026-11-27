В Пензе в субботу, 28 ноября, в спортивном комплексе «Ахуны» (улица Одоевского, 1, к. 4), пройдет региональный этап VI Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств.

В мероприятии примут участие 130 юношей и девушек в составе команд спортивных федераций и клубов боевых искусств. Они продемонстрируют технику владения самбо, армейским рукопашным боем, карате-до, кекусинкай-карате, дзюдо, кобудо, джиу-джитсу, иайдзюцу. Выступления показательные.

«По результатам регионального этапа будут отобраны команды для участия в VI Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», который состоится в феврале 2027 года в Москве», - сообщили в Пензенской епархии.

Фестиваль назвали в честь святителя Николая Японского потому, что именно он ввел дисциплину дзюдо в духовной семинарии.

Кроме того, в рамках мероприятия в Пензе 2 дня будет оставаться икона с частицей мощей святого Николая Японского. Ее разместят в стенах спортивного комплекса «Ахуны».

«Региональный этап фестиваля начнется с молебна, который возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, в 9:45. Выступления спортсменов начнутся в 10:00», - добавили в епархии.

Понаблюдать за спортсменами смогут все желающие, вход в спорткомплекс сделают свободным.