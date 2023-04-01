«Локомотив» вышел в 1/4 финала третьего тура чемпионата России

01.04.2023 | 21:30

Пензенский «Локомотив» без потерь прошел стартовый день очередного тура чемпионата России по регби-7. Дружина провела три игры и поначалу не испытывала никаких проблем.

Во встрече с клубом «Липецк» все было решено уже в первом тайме, когда пензенцы набрали 19 безответных очков. После перерыва «железнодорожники» не сбавили темп и довели счет до крупного - 33:0.

Обыграть «Красный Яр» удалось еще убедительнее. За весь матч бело-красно-зеленые не пропустили ни одного заноса, а сами положили в зачетку сибиряков шесть попыток, поровну распределив их по таймам. Итоговый результат - 42:0.

Поединок против санкт-петербургской «Заставы» должен быть прояснить, кто займет первое место в подгруппе. Пензенцы открыли счет: Дмитрий Сухин положил попытку и сам реализовал ее. Но после отдыха северяне сумели переломить ход игры. Они ответили двумя заносами, воспользовавшись ошибками обороны, и вышли вперед - 12:7. Но «железнодорожники» вновь показали стальной характер: на последних секундах Александр Гудок и Валерий Хлутков организовали быструю и, главное, результативную атаку. Удачная реализация поставила точку в матче - 14:12 в пользу «Локомотива».

Сурская команда заняла лидирующую позицию в подгруппе и вышла в 1/4 финала третьего тура чемпионата страны по регби-7.