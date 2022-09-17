17.09.2022 | 18:00

На Олимпийской аллее собрались пензенцы - участники ежегодного «Кросса нации».

«Занимаюсь легкой атлетикой лет десять, это мой стиль жизни, поэтому не представляю ни дня без тренировок. Занимаюсь также пожарно-спасательным спортом, стараюсь успевать и там, и там. Недавно принимала участие в чемпионате России по легкой атлетике, прошла в финал (на 200 метров) и выполнила норматив мастера спорта на дистанции 100 метров», - рассказала радиотелефонист ПСЧ № 5 Валерия Муромская.

Со сцены к бегунам обратились официальные лица. Александр Басенко представил новую официальную спортивную форму, в которой пензенцы будут теперь выступать на различных соревнованиях.

«Всех поздравляю с праздником, всем - удачи, здоровья. Участие в этом мероприятии - уже победа», - отметил глава администрации города.

Открыл состязания забег самых маленьких легкоатлетов. Их дистанция - 1 километр.

Многие участники впервые вышли на старт. Именно здесь началась их спортивная карьера.

«Когда я резко побежал, мне сначала было нормально, а когда начал поворачивать, уже грудь начала сильно болеть. Я затормозил и увидел, что меня догоняют остальные, побежал опять. Хотел догнать того, кто первый, но его даже не видел. А на втором повороте еще сильнее начал задыхаться, затормозил и встал. Потом опять побежал», - изложил свою историю юный участник кросса.

В итоге он вошел в тройку лидеров в своей возрастной категории. Всего было пять забегов - на 1, 4, 6, 8 и 12 километров.

«Дистанция, в принципе, далась легко. Старт - закладывающий перед сезоном: посмотреть, какие силы остались, на что готов», - прокомментировал участник кросса Даниил Евсеев.

В 2022 году в «Кроссе нации» приняли участие более 1 000 пензенцев.