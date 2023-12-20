Пензенцев приглашают начать год с пробежки по Московской

20.12.2023 | 15:05

Жителей Пензы приглашают на традиционный новогодний забег. Он состоится в понедельник, 1 января.

Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте zabeg58.ru.

Сбор приверженцев здорового образа жизни назначен на 13:00 у областного драматического театра (Московская, 89).

Старт состоится в 13:30. Любители легкой атлетики пробегут до ТЦ «Высшая лига» и обратно. Дистанция составит 2 024 метра.

Первоянварская пробежка пройдет в областном центре четвертый раз подряд. В прошлом году в «забеге трезвых», как еще называют это мероприятие, участвовало несколько сотен человек.