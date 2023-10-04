Для пензенских медработников организуют легкоатлетический кросс

04.10.2023 | 13:48

В первую субботу октября, 7-го числа, на Олимпийской аллее в Пензе пройдет легкоатлетический кросс для медработников.

В минздраве уточнили, что участие в забеге примут команды не только сотрудников государственных учреждений здравоохранения, но и студентов медицинских колледжей.

«Спорт - это здоровье, а на защите здоровья людей стоят медики. Поэтому важно, чтобы люди были здоровы и занимались спортом. Работники отрасли здравоохранения своим примером должны показывать, что залог здоровья - это движение», - разъяснила цель мероприятия председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Галина Попадюк.

Забег начнется в 11:00.

Кстати, прогноз погоды на 7 октября пока неблагоприятный. Синоптики указывают, что ожидаются ливни и +10 градусов днем.